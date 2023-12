Vincent Bruins

Donderdag 28 december 2023 20:57 - Laatste update: 20:59

Alpine maakte middenin het Formule 1-raceweekend in België bekend dat toenmalig teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane het team moesten verlaten, direct na die Grand Prix. Szafnauer gaat nu in op de financiën en de werkzaamheden bij de Franse renstal.

Szafnauer was sinds februari 2022 de teambaas van Alpine. Sindsdien heeft het team, waar Pierre Gasly en Esteban Ocon voor uitkomen, nog niet echt vooruitgang kunnen boeken. De top van de Franse autofabrikant was het niet eens met de tijdlijn van de ontwikkeling van het team die Szafnauer had uitgestippeld, en dus moest de in Roemenië-geboren Amerikaan zijn koffers pakken. Bruno Famin, de vice-president van Alpine Motorsports, heeft sinds de Dutch Grand Prix tijdelijk de rol van teambaas op zich genomen. Ook Permane, die vanaf 1989 zijn gehele Formule 1-carrière als engineer doorgebracht bij Alpine, wat daarvoor Renault, Lotus en Benetton was, werd ontslagen. Julian Rouse, de directeur van de Alpine Academy, is nu tijdelijk de sportief directeur.

Artikel gaat verder onder video

Tientallen miljoenen onder budgetcap

Op het YouTube-kanaal van Peter Windsor ging Szafnauer in op hoe de situatie was, toen hij zich bij Alpine voegde aan het begin van 2022. Discussiërend over het feit dat de regels omtrent het budgetplafond de middenvelders hebben geholpen het gat te dichten naar de koplopers zonder personeel van de topteams af te pakken, zei Szafnauer: "Ja, maar dat is als je ervanuit gaat dat je het plafond al bereikt hebt. Zo niet, dan is er genoeg ruimte om mensen aan te nemen. En dat was het geval bij Alpine, omdat we niet aan het plafond zaten. Toen ik daar arriveerde, zaten we zelfs tientallen miljoenen onder de budgetcap, dus we hadden genoeg ruimte om mensen aan te nemen. Ik heb altijd de filosofie gehad dat je niet zomaar veranderingen moet aanbrengen puur voor de verandering."

OOK INTERESSANT: Alpine bereidt om toch nog in zee te gaan met Andretti als motorleverancier

Geen speciale groep voor aerodynamische performance

"Je moet het eerst goed begrijpen en dan veranderingen aanbrengen op de gebieden waarvan je weet dat ze beter zullen worden, juist omdat je ze verandert, en dat is precies wat ik deed bij Alpine," vervolgde de oud-teambaas. "Dus ik heb mijn tijd genomen om te begrijpen op welke gebieden we het niet goed deden, en vervolgens ben ik aan de slag gegaan. Toen ik daar aankwam, was er bijvoorbeeld niet eens een speciale groep voor de 'aerodynamische performance'. Maar toen had tijd was voor mij om te vertrekken, had ik een nieuw hoofd voor die groep aangenomen, apart van de aerodynamische groep, en was ik begonnen met mensen daaronder aan te nemen. Dat is nog maar één voorbeeld."