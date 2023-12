Vincent Bruins

Donderdag 21 december 2023 20:13

Andretti Global zal waarschijnlijk toch niet zonder motorleverancier zitten, als het aan de Formule 1 mag deelnemen. Een voorlopig contract met Renault is verlopen, maar volgens Bruno Famin, de interim-teambaas van Alpine, zijn ze alsnog bereidt de power units te leveren aan Andretti, totdat General Motors haar intrede maakt.

Vier teams meldden zich bij de FIA in een poging toestemming te krijgen om aan de Formule 1 mee te mogen doen. Hitech Grand Prix, LKYSUNZ en Rodin Carlin werden afgewezen, maar Andretti Global kreeg wel groen licht. Terwijl de internationale autosportbond niet kan wachten om het startveld naar 22 auto's uit te kunnen breiden, zeker omdat Andretti de Amerikaanse autogigant General Motors meebrengt in de vorm van Cadillac, lijken Liberty Media en Formula One Management echter geen fan te zijn van de plannen. De teams staan niet bepaald te popelen om het prijzengeld met een extra renstal te moeten delen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alpine wordt van voor naar achter compleet aangepakt: 'Auto van 2023 was geen pretje'

Op standby

General Motors zal pas vanaf 2028 de power units leveren voor Andretti en dus tekende de Amerikaanse formatie een voorlopig contract met Renault, maar deze verliep afgelopen zomer al vanwege het ontzettend lange toelatingsproces van de FIA en de Formule 1. Famin heeft echter wel goed nieuws: "We zijn weer in gesprek met Andretti en met General Motors en daar zijn we blij mee. Als ze een plekje op de grid krijgen, dan zijn we verheugd om verder te praten. Voor nu staan we als het ware op standby, maar dat komt niet door ons, maar door hoelang het proces duurt wat veel, veel, veel langer is dan verwacht. De FIA nam veel langer de tijd om te reageren dan dat ze op het begin zeiden, en nu ligt de bal bij de Formule 1. Het voorlopige contract is verlopen, dus feitelijk gezien hebben we nu geen samenwerking met hen op papier staan. Echter, we zijn verheugd om met hen te praten en om te zien wat we samen kunnen doen," legde de Fransman uit tegen Motorsport.com.