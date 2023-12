Vincent Bruins

Dinsdag 19 december 2023 11:14

Alpine maakte sinds de naamverandering van Renault nog niet eerder zo'n slecht seizoen in de Formule 1 mee als in 2023. Tweemaal zagen we de blauw-roze kleuren op het podium, maar qua punten viel het dit jaar tegen. De bolide van 2024 wordt dan ook van voor naar achter compleet aangepakt.

Renault werd voor het seizoen van 2021 omgedoopt tot Alpine en de bekende gele kleurstelling werd ingeruild voor blauw en, dankzij sponsor BWT, ook roze. Fernando Alonso keerde terug in de koningsklasse van de autosport na een sabbatical waarin hij zich focuste op Le Mans en de Indy 500. Hij stond in Qatar op het podium, nadat Esteban Ocon eerder in het seizoen een chaotische Grand Prix in Hongarije op zijn naam had geschreven. Alpine werd vijfde bij de constructeurs. Ook al werd er geen enkele trofee verdiend in 2022, toch scoorde de Franse formatie meer punten en dat leverde de vierde stek op in de eindstand. Ocon werd dit jaar derde in Monaco en Gasly mocht in Nederland ook naar het podium, maar er werd niet consistent punten binnengesleept zoals in de voorgaande seizoenen. Alpine zakte achter McLaren en Aston Martin terug naar de zesde positie.

Artikel gaat verder onder video

Gaat meer en meer om de details

"We hebben het niet zo goed gedaan als met de A522," legde technisch directeur Matt Harman uit, gevraagd door Motorsport.com over de ontwikkeling van de auto van 2023. "Dat jaar [met de A522] was een goed jaar. Elke keer als we wat doorontwikkelden, kregen we meer load en verloren we tegelijkertijd wat gewicht van de auto. Dus daar was meer performance te halen dan waar we mee begonnen. Nu is het asymptomatisch [met de A523]. Nu we dichterbij de belastingniveaus komen waar we nu zijn, dan wordt het allemaal wat spannender. Het gaat dan meer en meer om de details. Dat betekent dat we wat voorzichtiger met de investeringen moesten omgaan. Daarom denk ik dat het seizoen niet zo succesvol was."

OOK INTERESSANT: Alpine voelt niets voor voorstel Horner om 2026-motoren aan te passen

Echt wat nieuws vinden

Alpine realiseerde zich al gauw dat het niet beter, maar ook niet slechter kon worden dan P6 in het constructeurskampioenschap, en dus lijkt het al vroeg aan de auto van 2024 begonnen te zijn. "Wanneer je op dat punt terechtkomt, dan is het beter te beseffen dat je beter over kan schakelen. Dat hadden we best snel gedaan. Het zwakke punt [van de A523] was dat het een heel klein window had. Als je dan naar een circuit gaat met een ander soort asfalt of we moesten de auto hoger afstellen, dan was het voor de coureurs geen pretje om er mee te rijden. We dachten dat we het voor het seizoen al verbeterd hadden, maar dat bleek niet zo te zijn." Harman sloot af: "Ik denk dat we voor de volgende auto echt wat nieuws moeten vinden. Daarom is de auto van voor naar achter helemaal anders."