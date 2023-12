Remy Ramjiawan

Het team van Alpine wil niet meegaan met Christian Horner, om het motorreglement van 2026 iets aan te passen. De teambaas van Red Bull Racing wilde een iets andere verhouding tussen de elektrische componenten en de verbrandingsmotor om zogeheten 'Frankenstein-auto's' te voorkomen.

Het is de bedoeling dat de power units vanaf 2026 voor vijftig procent hun vermogen gaan halen uit de elektrische motor, de andere helft zou dan moeten komen vanuit de verbrandingsmotor. Max Verstappen liet eerder al weten dat hij in de simulator moest terugschakelen op het rechte stuk in Monza, nog voordat bocht één was aangebroken. Het was voor Horner dan ook het startschot om het probleem aan te kaarten, maar de teambaas lijkt weinig steun te vinden.

'We delen de zorgen'

De vice-president van Alpine, maar ook de interim-teambaas, Bruno Famin legt bij Motorsport.com uit waarom hij geen voorstander is van een andere verdeling. "We delen de zorgen natuurlijk allemaal. We werken ook allemaal samen - dus de Formule 1, de FIA, de motorfabrikanten en de teams - om de juiste regels op te stellen voor de auto zelf. Als je het hebt over energiemanagement, daar kunnen we in de komende maanden nog wel aan werken. In dat opzicht is geen haast." Zo wijst Famin naar oplossingen die gevonden moeten worden in het chassis in plaats van de power unit.

'Onacceptabel om nu nog iets aan te passen'

Wat dat betreft, houdt Famin zich dan ook vast aan de eerste vastgestelde reglementen. "Alle motorfabrikanten zijn op dit moment al hard aan het werk. Ze hebben inmiddels al belangrijke keuzes gemaakt voor het ontwerp van de motor en ook voor de technologie die ze willen ontwikkelen. Nu nog dingen veranderen aan het motorreglement zou niet goed zijn. Het is zelfs onacceptabel, dat is duidelijk." De verantwoordelijke voor Alpine wijst dan ook naar het akkoord. "Wat ik wil zeggen is dat het motorreglement al erg lang geleden is afgehamerd, op het moment van spreken ongeveer anderhalf jaar geleden."