Het 2024-seizoen moet een keerpunt gaan worden voor AlphaTauri. Het nu nog zusterteam van Red Bull Racing is op de achtergrond bezig om zich los te weken van het topteam, hoewel de banden op het technische vlak, volgend jaar wel worden aangehaald. De rol van Christian Horner en Helmut Marko wordt volgens Formu1a.uno ook geminimaliseerd.

Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz is de organisatie van Red Bull veranderd. Dat geldt uiteraard ook voor de raceteams, want die hebben sinds het wegvallen van de oprichter ook een andere status binnen het bedrijf gekregen. AlphaTauri was jarenlang het opleidingsteam van Red Bull en hoewel er nog steeds junioren bij het Italiaanse team kunnen worden geplaatst, moet het accent wel meer op de eigen renstal liggen, zo liet Daniel Ricciardo eerder al weten.

Minder Red Bull, meer AlphaTauri

Toch gaat het ook achter de schermen iets anders dan in voorgaande jaren. Zo had Helmut Marko als adviseur van Red Bull de macht om de zitjes te verdelen, maar dat gaat volgens het Italiaanse medium op de schop. Alles is erop gericht om het belang van AlphaTauri te vergroten, ook qua investeringen. "Hoewel er officieel geen plannen zijn op korte termijn om Faenza te verlaten, zullen de belangrijkste investeringen voornamelijk worden gebruikt voor de locatie in Bicester, waar het wordt uitgebreid en gemoderniseerd", zo valt te lezen.

Kantoor in Engeland

De stap naar het Verenigd Koninkrijk is er vooral op gericht op de ontwikkeling van de auto. Zo hebben de meeste teams zich in Engeland gevestigd. Ook voor AlphaTauri biedt dat voordelen. Het meest aerodynamische deel van het team, met de windtunnel in Milton Keynes, bevindt zich namelijk al in het land. In Faenza wordt vervolgens nog steeds het chassis ontworpen evenals het gedeelte voor de installatie van de Red Bull Powertrains-power unit.