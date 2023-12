Vincent Bruins

Donderdag 28 december 2023 20:19 - Laatste update: 20:25

Ferrari zal op 13 februari het doek aftrekken van haar Formule 1-bolide voor het seizoen van 2024. Met de auto die voor alsnog bekendstaat onder de codenaam 676, hoopt de renstal uit Maranello een inhaalslag te maken op Red Bull Racing. Ze gebruiken de RB19, waarmee Max Verstappen domineerde, dan ook als inspiratie.

Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten een lastige eerste helft van het seizoen mee in 2023. Leclerc had hier en daar wat pech. De Monegask sleepte wel twee pole positions binnen, maar deze kon hij niet omzetten in overwinningen. Een sterkere slotfase met nog eens drie pole positions en drie podiums in de laatste vijf Grands Prix bezorgde Leclerc uiteindelijk toch nog de vijfde plek in het kampioenschap. Sainz kwam überhaupt niet op het podium terecht tot de Italiaanse Grand Prix, maar scoorde wel constant goede punten. Daar kwam vervolgens nog de zege in Singapore bovenop. De Spanjaard was de enige die de Red Bulls een keer wist te verslaan afgelopen seizoen. Ferrari stond in de tweede helft van 2023 twee keer vaker op het podium dan in de eerste helft en het gat naar de Red Bull van Verstappen werd dan ook kleiner. Ze werden uiteindelijk derde bij de constructeurs, drie punten achter Mercedes. Het gat naar de Zilverpijlen was 56 punten voor de zomerstop. De Italiaanse formatie hoopt niet alleen Mercedes, maar ook Red Bull te verslaan in 2024.

Artikel gaat verder onder video

Auto van 2024 zal nieuwe start zijn

"De auto gedroeg zich op het circuit zoals we verwacht hadden en zoals onze simulaties voorspelden," begon Enrico Cardile, technisch directeur van de afdelingen chassis en aerodynamica van Ferrari, tegenover Auto Motor und Sport over de bolide van 2023. "Jammer genoeg realiseerden we ons al snel dat we een plafond zouden bereiken met deze manier van ontwikkelen. Vanaf dat moment hebben we onze plannen wat betreft de aerodynamische ontwikkelingen aangepast. Het eerste resultaat daarvan was te zien in Spanje met een nieuwe vloer en sidepods. Vervolgens maakten we in Oostenrijk een volgende stap met dezelfde onderdelen, maar daarna bereikten we de limiet van het potentieel van onze bolide. Het huidige chassis gaf ons niet de ruimte om bepaalde veranderingen toe te passen. Dat is waarom de auto van 2024 een nieuwe start zal betekenen. We wisten dat we onze doelen alleen zouden kunnen bereiken met een compleet nieuwe auto."

Beperkingen van chassis

Door die beperkingen van het chassis was het lastig om een inhaalslag te maken op Red Bull gedurende afgelopen seizoen. "Het grootste verschil tussen onze auto en die van Red Bull was het ontwerp van de sidepods. Die van ons zijn wat omvangrijker, omdat we ze deels gebruikten om de stroming van de lucht achter de voorwielen te sturen. Als je een ander ontwerp van de sidepods wilt gebruiken, moet je ook andere dingen aanpassen, zoals de plaatsing van de control units," aldus Cardile. Wat Ferrari hierover heeft geleerd, zal de Italiaanse formatie meenemen naar 2024. De ontwikkeling van de auto van 2023 was voor de Japanse Grand Prix al afgerond.

OOK INTERESSANT: 'Ferrari bereikt mijlpaal: motor 2026 voor het eerst getest op testbank in Maranello'

Remklauwen en vloer

Om hun eigen auto voor 2024 te verbeteren, zal Ferrari de remklauwen en de vloer van de Red Bull RB19 inspecteren. "Red Bull introduceerde een nieuwe technologie dit jaar die afweek van wat Mercedes en wij al jarenlang gebruiken. Het kan zijn dat die remklauwen een gewichtsvoordeel opleveren." Cardile en zijn team weten hoe de remklauwen van de RB19 eruitzien, omdat dit een zogeheten open source-onderdeel is. Dat zijn onderdelen waarvan alle andere teams de CAD-tekeningen van mogen inzien. De crash van Sergio Pérez in Monaco kwam ook goed uit voor Ferrari: "Dit waren gewoon extra foto's voor onze database. Hoewel onze auto's verschillen, is het interessant om de vloer van Red Bull te bestuderen, want ze doen een boel anders vergeleken met de rest." Cardile legde uit dat een rechtstreekse kopie niet zal werken - alle onderdelen van een Formule 1-auto moeten natuurlijk een samenhangend geheel vormen - maar het begrijpen van wat Red Bull doet en daar inspiratie uit halen, dat kan Ferrari wel doen.