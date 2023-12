Lars Leeftink

Donderdag 28 december 2023 08:06

Ferrari heeft een belangrijke mijlpaal weten te bereiken voor het jaar 2023 ten einde komt. Het Italiaanse team heeft namelijk de eerste run van de motor voor 2026 op de testbank in Maranello achter de rug.

Dit weet Motorsport.com woensdag te melden. Ferrari heeft, net zoals veel andere teams, een aparte afdeling die al bezig is met de auto van 2026. In 2024 mogen de teams bijvoorbeeld niet aan de aerodynamische onderdelen van de nieuwe auto werken voor het nieuwe tijdperk, maar wel aan de motoren zelf. Ferrari neemt daarom het initiatief door voor de jaarwisseling al de motor voor 2026 op de testbank te hebben staan. Ferrari kreeg dit, een paar dagen voor kerst, voor elkaar. De volgende fase van het proces is daarmee aangebroken.

2026

In 2026 gaat er een nieuw tijdperk in F1 beginnen, waardoor dat jaar door veel mensen wordt aangewezen als eerste seizoen waarin de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing daadwerkelijk doorbroken kan worden. Er komen nieuwe motoren, met als gevolg ook andere auto's die anders in elkaar zullen zitten. Dit kost veel tijd en energie, maar brengt ook nieuwe partijen met zich mee. Zo gaat Honda, niet per se een nieuwe partij maar wel weer op de voorgrond actief in F1, samenwerken met Aston Martin en gaat Audi als leverancier samenwerken met Sauber. Andretti zal voor het seizoen 2026 al in F1 actief zijn, maar vanaf 2026 zal General Motors via Cadillac de motoren gaan leveren.

Ferrari

Ferrari is dus ook weer van de partij en zal in 2026 hopen dat het een lange periode zonder echte kans op de titel bij de coureurs en constructeurs kan afsluiten. Het historische Italiaanse teams zag tijdens het vorige tijdperk Mercedes domineren, terwijl daarvoor Red Bull de touwtjes in handen had en in het huidige tijdperk Red Bull wederom dominant is. Ferrari loopt dus prima op schema en zal hopen dat de rest van het proces ook zo goed gaat verlopen.