Dit zijn alle records die Verstappen tijdens zijn historische seizoen 2023 heeft verbroken

Lars Leeftink

Maandag 27 november 2023 13:51 - Laatste update: 13:58

Max Verstappen heeft afgelopen weekend een punt gezet achter een enorm succesvol seizoen 2023 in de Formule 1. De Nederlander won negentien van de 22 races en schreef beide kampioenschappen op zijn naam. Verstappen deed niet echter alleen dat, maar kon ook een enorme lijst aan record bijschrijven.

Verstappen begon aan het seizoen 2023 als grote favoriet, nadat hij in 2022 ook al op dominante wijze wereldkampioen was geworden. De Nederlander moest tijdens het begin van 2023 nog de overwinningen delen met teamgenoot Sergio Pérez, maar vanaf de Grand Prix van Miami [vijfde race van 2023] was de Nederlander ongenaakbaar. Verstappen zou tien races op rij winnen en uiteindelijk zeventien van de laatste achttien races op zijn naam schrijven. Alleen het raceweekend in Singapore leverde Verstappen geen zege op, anders had de drievoudig wereldkampioen achttien races op rij gewonnen. Vanzelfsprekend verbrak de Nederlander dit seizoen ook veel records. Een overzicht.

Meeste overwinningen in een seizoen

We beginnen bij een record dat de Nederlander al sinds eind 2022 op zijn naam had staan. Vorig jaar won Verstappen namelijk vijftien races, wat toen een record was. In 2023 was dit record echter kinderspel voor de Nederlander, die in 2023 in totaal negentien races won. Vier races meer dus dan in 2022 het geval was. Dit was overigens met hetzelfde aantal races als vorig jaar het geval was, waarbij de sprintraces (Verstappen won vier van de zes sprintraces) niet worden meegeteld.

Meeste overwinningen op rij

Tot dit seizoen was de langste reeks aan zeges van Verstappen vijf races op rij. In 2023 kon hij dit record van zichzelf twee keer verbeteren. Gedurende de tweede seizoenshelft won Verstappen zeven races op rij, na de Grand Prix van Singapore. Vanaf de Grand Prix van Miami tot de Grand Prix van Singapore won Verstappen echter tien races op rij, waardoor hij het record van Sebastian Vettel met een zege kon verbreken. De Duitser won in 2013 maar liefst negen races op rij.

Meeste podiumplekken in een seizoen

Dan nog een record dat al op naam stond van Verstappen. In 2021 stond de Nederlander namelijk achttien keer op het podium. In 2023 was het al snel duidelijk dat ook dit record verleden tijd zou gaan zijn. De Nederlander stond, tot de Grand Prix van Singapore, tijdens elke race op het podium. In totaal eindigde Verstappen tijdens 21 van de 22 races op het podium, waarbij zijn eindpositie nooit lager was dan P2. Een bizarre statistiek.

Hoogste aantal punten in een seizoen

Ook het record voor het hoogste aantal punten van een coureur tijdens een seizoen in de koningsklasse stond sinds 2022 op naam van Verstappen. Toen scoorde de Nederlander in 22 races 454 punten. In 2023 bleek ook dit record al snel verbroken te gaan worden. In totaal scoorde Verstappen 575 punten, waardoor hij net het bizarre aantal van zeshonderd punten niet kon halen. De Nederlander scoorde dus ruim honderd punten meer dan in 2022 het geval was. Het maximaal haalbare aantal punten tijdens het seizoen, inclusief het punt voor de snelste ronde en de zes keer acht punten tijdens de sprintraces, was 620 punten. Verstappen verspeelde dus maar 45 punten gedurende het seizoen.

Meeste aantal rondjes op P1 tijdens een seizoen

Met 1003 rondjes op P1 in 2023 reed Verstappen ook met afstand het hoogste aantal rondjes aan de leiding van een race. Gezien het feit dat Verstappen bijna alleen in Singapore niet op P1 heeft gereden en naast zijn negentien zeges ook twee keer op P2 eindigde, was ook dit record al vrij snel te pakken voor de Nederlander. Het was echter pas in Abu Dhabi dat de grens van 1000 werd bereikt.

Hoogste percentage zeges in een seizoen

Met 86,36 procent van de races gewonnen in 2023 staat Verstappen ook in deze categorie sinds 2023 bovenaan. Zelfs coureurs met minder races (Michael Schumacher en Lewis Hamilton) of zelfs veel minder races (Alberto Ascari) komen niet aan dit gemiddelde. Het laat zien hoe dominant het seizoen van de Nederlander daadwerkelijk is geweest en dat de fans in 2023 hebben zitten kijken naar het meest dominante seizoen in de geschiedenis van de Formule 1.

Grootste gat naar P2 in het kampioenschap

Verstappen kreeg het ook voor elkaar om met het grootste gat ooit in de Formule 1 wereldkampioen te worden. De Nederlander had na 22 races in totaal 290 punten voorsprong op teamgenoot Pérez, iets wat zelfs Sebastian Vettel en Lewis Hamilton tijdens hun dominante periodes niet voor elkaar kregen. Pérez zou na vier races qua zeges nog gelijk op weten te gaan met Verstappen, maar daarna begon Verstappen te domineren en werden de prestaties van Pérez minder.

Meeste zeges in een seizoen vanaf pole position

Verstappen stond in 2023 dertien keer op pole (als P1 na kwalificatie in Spa mee wordt geteld) en kon dit twaalf keer omzetten in een zege. Elke keer wanneer de Nederlander de race daadwerkelijk vanaf P1 begon (was dankzij een gridstraf in België dus niet het geval), won de Nederlander vervolgens ook de race. Dit is een record. Ook de race in Spa won de Nederlander overigens gewoon, dus als die meegeteld wordt blijft de score met pole position in 2023 gewoon 100%.

Meeste hattricks in een seizoen

Een hattrick is een pole position, de zege en de snelste ronde tijdens een raceweekend. Verstappen kreeg dit in 2023 zes keer voor elkaar, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. De Nederlander deed dit in Spanje, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Japan, Qatar en Abu Dhabi. De Nederlander had verder nog een paar weekenden waarin hij in de buurt kwam, maar uiteindelijk of de snelste ronde of pole position niet kon veroveren.