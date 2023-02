Remy Ramjiawan

Voor Max Verstappen is de terugkeer van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing een enorme opsteker. De Australiër zal vooral een rol achter de schermen vertolken en volgens de tweevoudig kampioen zal de feedback van Ricciardo over het simulatiewerk van groot belang zijn in 2023.

Voor de 33-jarige Australiër kwam er aan het einde van 2022 een voorlopig eind aan zijn actieve Formule 1-carrière. De goedlachse Ricciardo wist niet te overtuigen in de McLaren en een terugkeer naar Red Bull was de ideale oplossing om de liefde voor de sport weer terug te krijgen. De achtvoudig Grand Prix-winnaar zal naast het geven van demonstraties ook veelvuldig terug te vinden zijn in de simulator en Verstappen wijst naar de waardevolle feedback die de Australiër met zijn ervaring kan gaan geven.

Veel verschillende coureurs op simulator

Eerder gaf Verstappen aan dat hij liever zelf al het simulatiewerk uitvoert, maar bij Speedcafe.com corrigeert hij zijn eerdere uitspraak. "Ik denk dat de manier waarop het werd gezegd misschien verkeerd is geciteerd. Wat ik bedoelde was dat ik liever het simulatiewerk doe, anders kennen de mensen mijn feedback niet. Natuurlijk is het erg belangrijk om veel verschillende coureurs op de simulator te hebben", zo legt de regerend kampioen uit.

Ricciardo zal niet de enige zijn die voor Red Bull in de simulator kruipt: "We hebben bijvoorbeeld ook Rudy van Buren en Sebastien Buemi die binnenkomen, en zij moeten ook begrijpen hoe wij met de auto rijden. Door onze feedback kunnen zij nieuwe onderdelen beter begrijpen en weten ze veel beter of het ook echt de goede kant op gaat." Er blijft volgens Verstappen dan ook een verschil tussen de simulator en wat er op het circuit gebeurt. "Daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is dat de echte coureur in de simulator zit", aldus de 25-jarige Red Bull-coureur

