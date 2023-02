Stapje terug FIA-president was enige optie: "Hierdoor haalt hij angel uit opgelopen spanning"

Remy Ramjiawan

Woensdag 8 februari 2023 21:18

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft aangegeven dat hij een stapje terug gaat doen. De Arabier heeft zich sinds zijn aanstelling als voorzitter van de autobond bemoeit met veel zaken en de spanning tussen de FIA en Formula One Management zou hierdoor zijn opgelopen. Sky Sports-verslaggever Craig Slater verwacht dat de gemoederen weer zullen bedaren, door het stapje terug van de president.

Ben Sulayem werd eind 2021 de voorzitter van de FIA, door het stokje over te nemen van de alom gerespecteerde Jean Todt. De Arabier koos ervoor om de rol te bekleden op geheel eigen wijze en dat is niet bij iedereen in de smaak gevallen. Veelvuldig liet de voorzitter van zich horen op Twitter en sprak daar namens de FIA, maar had niet altijd de steun van de autobond. Woensdag verstuurde de president een manifest aan de tien Formule 1-teams. Daarin vertelde hij dat het managementteam nu gereed is om de taken die hij vervulde in de Formule 1, over te nemen. Nicholas Tombazis, verantwoordelijk voor de eenzitters bij de autobond, zal het aanspreekpunt zijn van de FIA, voor de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Zorgen

De wijziging is officieel geen antwoord op de alsmaar toenemende spanning tussen de FOM en de FIA, maar Slater geeft bij Sky Sports F1 aan dat er toch wel flinke zorgen waren. "Officieel gezien is dit geen reactie op de toenemende spanning tussen de Formule 1 en de FIA, maar ik kan bevestigen dat er een aantal verantwoordelijken van de World Motor Sport Council waren die hun zorgen bij hem hebben geuit. Dat ging over een aantal dingen die hij heeft gezegd, maar misschien ook over zijn stijl van leiderschap", opent de Brit.

Craig Slater

OOK INTERESSANT: 'FIA-president Ben Sulayem neemt besluit en doet stap terug binnen organisatie'

Lijst van controverses

Sinds Ben Sulayem bij de FIA met de scepter zwaait, heeft hij veel dossier voor zijn kiezen gekregen, maar vooral het wachten op de resultaten was voor de Formule 1 en haar teams een doorn in het oog. "Als je de lijst van controverses erbij pakt, dan heeft dat ook zijn weerslag op zijn presidentschap. Het lange wachten op wat er precies in Abu Dhabi (2021) gebeurde, de tijd die hij nodig had om de schending van het budgetcap te behandelen, het late tijdstip van de onthulling van de 2023-kalender tegenover de FOM, die het moet gaan uitvoeren. De fixatie op de juwelen van Lewis Hamilton, maar ook volle punten in Japan uitdelen, zonder daar goed over te communiceren. Maar het voornaamste punt voor de FOM is dat hij nu zege heeft gegeven aan Andretti-Cadillac, maar de FOM en de teams vinden dat zij hier iets over te zeggen hebben en niet de FIA. Daarbovenop komt zijn uitspraak over de waarde van de Formule 1, die hij opgeblazen noemde", zo somt Slater de pijnpunten op.

Nicholas Tombazis

OOK INTERESSANT: Domenicali reageert op kritiek coureurs: "Zullen nooit iemand de mond snoeren"

Stapje terug is niet stoppen

De voorzitter zal zich in de toekomst dus minder bemoeien met de koningsklasse, maar dat betekent niet dat hij weg is. "Hij gaat echt nog niet weg, hij zal slechts een stapje terug doen. We gaan hem nog steeds zien tijdens enkele Grands Prix. We zullen alleen iets minder van hem gaan horen, maar eerder iets van Tombazis." Wel heeft de FIA-president het volgens Slater nu goed opgelost: "Door terug te stappen haalt hij de angel uit de opgelopen spanning. Hij heeft een team klaargezet en die moet hij nu het werk laten doen."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)