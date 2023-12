Lars Leeftink

Dinsdag 5 december 2023 21:41 - Laatste update: 21:54

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Dinsdag werd bekend dat de FIA een onderzoek in gaat stellen omtrent Mercedes-teambaas Toto Wolff, liet Jos Verstappen weten dat hij een kleine hartingreep heeft gehad die goed is verlopen, liet Voormalig Formule 1-teambaas Cyril Abiteboul weten dat hij denkt dat de RB19 wel degelijk op Max Verstappen is afgestemd, liet Toto Wolff merken dat hij nog steeds geen fan is van Michael Masi en maakte de Formule 1 de zes races in 2024 bekend waar sprintraces worden gehouden. Dit is de GPFans Recap van 5 december.

FIA stelt onderzoek in naar Susie en Toto Wolff na zorgen over belangenverstrengeling

Toto Wolff en Susie Wolff zijn onderdeel van een onderzoek van de FIA, waarbij belangenverstrengeling de reden is van het onderzoek. Dit onderzoek komt nadat vorige week duidelijk werd dat de teambazen hun zorgen hadden geuit achter de schermen.

Jos Verstappen onderging kleine hartingreep: "Het is nu opgelost"

Jos Verstappen, de vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, heeft het afgelopen jaar een operatie aan zijn hart ondergaan. De specialisten hebben het probleem met een kleine hartoperatie kunnen vinden en oplossen. De Nederlander maakte het, zo zegt hij zelf, inmiddels goed.

Abiteboul over 'exceptionele' Verstappen: "Hij wordt gepamperd door Red Bull"

Cyril Abiteboul, voormalig Formule 1-teambaas en concurrent van Red Bull Racing en Max Verstappen, is van mening dat Verstappen exceptioneel is. Toch vindt hij ook dat de auto van Red Bull Racing "zonder twijfel" specifiek voor de Nederlander is ontworpen en dit niet in het voordeel is van zijn teamgenoten.

Wolff ergert zich aan Masi: "Een idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen"

Toto Wolff, al jaren teambaas van Mercedes, heeft het duidelijk nog niet uitgesproken met oud-wedstrijdleider Michael Masi. De Australiër is sinds het seizoen 2022 niet meer werkzaam voor het autosportorgaan na wat er eind 2021 gebeurde. Wolff heeft hem duidelijk nog niet vergeven, want volgens de Oostenrijker is Masi een 'idioot die de verkeerde beslissing heeft genomen'.

Horner onthult geklapte deal vlak voor vertrek Ricciardo: 'We boden hem hetzelfde salaris als Max'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft in details omschreven hoe een nieuwe deal met Daniel Ricciardo in 2018 uiteindelijk op het allerlaatste moment niet door zou gaan, ondanks dat Red Bull Racing aan alle wensen van de Australiër had voldaan.

Dit is waar de zes sprintraces in 2024 gaan plaatsvinden

De Formule 1 heeft dinsdag geopenbaard waar volgend seizoen de sprintraces zullen worden verreden. Voor komend seizoen staan er weer zes van de verkorte wedstrijden op het programma, dit keer in China, Miami, Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar. Er zal tevens een nieuw format zijn om het weekend met een sprintrace in te vullen.

Mercedes en F1 reageren op statement FIA over onderzoek naar Susie en Toto Wolff

Mercedes zegt in een statement dat het naar buiten heeft gebracht dat er niks waar is van de geruchten omtrent belangenverstrengeling rondom Toto Wolff en Susie Wolff. Het team heeft ook niks te horen gekregen van het onderzoek van de FIA en moest dit vanuit de media vernemen. Ook F1 heeft gereageerd.