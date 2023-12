Dit is waar de zes sprintraces in 2024 gaan plaatsvinden

Remy Ramjiawan

Dinsdag 5 december 2023 13:42 - Laatste update: 13:43

De Formule 1 heeft onthuld waar volgend seizoen de sprintraces zullen worden verreden. Voor komend seizoen staan er weer zes van de verkorte wedstrijden op het programma.

De sprintraces zijn vanaf 2021 onderdeel van de Formule 1-kalender. De verkorte races gaan om en nabij over honderd kilometer en zijn sinds de introductie qua format telkens aangepast. Volgend seizoen is het de bedoeling dat op vrijdag de eerste en enige vrije training wordt verreden. Later die dag is het dan tijd voor de Sprint Shootout. Op zaterdag in de ochtend wordt dan de sprintrace verreden en later die dag staat dan de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag op het programma.

Sprintraces

Het eerste sprintweekend zal plaatsvinden in ronde 5 tijdens het weekend in China. Één ronde later in Miami, zal de tweede verkorte race plaatsvinden. Eind juni staat het raceweekend op de Red Bull Ring op het programma en ook daar zal het sprintformat actief zijn. Net als in 2023 wordt ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten het verkorte format toegepast. In São Paulo wordt de voorlaatste sprintrace van het jaar verreden om vervolgens in Qatar af te sluiten met de verkorte races.