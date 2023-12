Redactie

Dinsdag 5 december 2023 09:44

Jos Verstappen onderging het afgelopen jaar een kleine ingreep aan zijn hart. De specialisten hebben het probleem gelukkig kunnen vinden, en inmiddels is alles opgelost. Dat vertelt hij in een exclusief interview met Formule 1 Magazine.

Verstappen senior zag het afgelopen Formule 1-seizoen hoe zoon Max record na record brak. De Red Bull Racing-coureur won 19 van de 22 races, stond 21 keer op het podium, won tien races op rij, ging meer dan duizend ronden aan de leiding, en eindigde met een recordaantal van 575 punten voor de derde keer op rij bovenaan in het wereldkampioenschap. Een zeer succesvol jaar dus voor het Verstappen-kamp, maar er waren ook minder leuke momenten.

Kleine hartingreep

In gesprek met FORMULE 1 Magazine vertelt Jos dat hij een kleine ingreep aan zijn hart heeft ondergaan: "Het is vervelend dat ik het had, maar het is nu opgelost", leest het. "Ze hebben het probleem gelukkig kunnen vinden, ik voel me nu weer fit. Het was iets dat ik mijn leven lang heb gehad en nooit eerder is ontdekt, anders had ik me er direct aan kunnen laten helpen en kun je er honderd jaar mee worden."

Relativeren en meer waardering

De 51-jarige coureur vervolgt: "Je gaat er door zoiets wel over nadenken natuurlijk en er nog beter op letten. Je relativeert en waardeert nog meer wat je hebt: ik heb een leuke vrouw en twee kleine kinderen waar ik zo lang mogelijk mooie dingen mee wil doen." Jos vond de ingreep spannend, maar wist dat hij in goede handen was: "Ze kunnen je naar een verkeerde afslag nemen, je bent afhankelijk van andere mensen. Dat is nooit fijn. Maar ja, zulke specialisten weten wel wat ze doen." Bij een nekhernia, twintig jaar geleden, voelde hij zich dan ook nerveuzer.