Lars Leeftink

Dinsdag 5 december 2023 21:24 - Laatste update: 21:37

Mercedes heeft verrast gereageerd op het statement van de FIA dat het een onderzoek gaat instellen naar mogelijke belangenverstrekking omtrent Toto Wolff en Susie Wolff. Volgens Mercedes is er geen bewijs en is het ook niet op de hoogte gebracht van het onderzoek.

De FIA gaf in een statement dinsdag aan dat het een onderzoek is gestart nadat teams achter de schermen hun zorgen hadden geuit over de nauwe connectie die Wolff zou hebben binnen de FIA en de FOM. Wolff zou eerder op de hoogte zijn van dingen dan de ander teambazen en zou dus ook eerder gebruik kunnen maken van deze informatie dan zijn collega's. Mercedes heeft nu gereageerd op het statement van de FIA. "We hebben nota genomen van de algemene verklaring van de FIA vanavond, die reageert op ongefundeerde beschuldigingen van één enkel mediakanaal en de informele briefing die het in verband bracht met de teambaas van Mercedes-AMG F1."

Mercedes ontving geen communicatie

Volgens Mercedes heeft het niks gehoord van de FIA en is het verrast dat er een onderzoek is. Het team moest dit via de media vernemen. "Het team heeft geen communicatie ontvangen van de FIA Compliance Department over dit onderwerp en het was zeer verrassend om via een verklaring in de media over het onderzoek te horen."

Mercedes verwerpt geruchten

Mercedes stelt dat er niks waar is van de geruchten en dat het onderzoek nergens op is gebaseerd. Het team gaat ervan uit dat de waarheid via het onderzoek boven water zal komen. "We verwerpen de bewering in de verklaring en de bijbehorende media-aandacht volledig, omdat deze ten onrechte de integriteit en compliance van onze Team Principal aantast. Vanzelfsprekend nodigen we de FIA Compliance Department uit tot volledige, snelle en transparante correspondentie over dit onderzoek en de inhoud ervan."

F1 ontkent ook

Ook F1 heeft gereageerd en ontkent dat er sprake is van belangenverstrekking. Ook F1 werd, zo blijkt, niet ingelicht door de FIA. "We nemen kennis van de publieke verklaring die de FIA vanavond heeft afgelegd en die niet van tevoren met ons is gedeeld. We hebben er het volste vertrouwen in dat de beschuldigingen onjuist zijn en we hebben robuuste processen en procedures die de scheiding van informatie en verantwoordelijkheden garanderen in het geval van een mogelijke belangenverstrengeling. We zijn ervan overtuigd dat geen enkel lid van ons team ongeoorloofde mededelingen heeft gedaan aan een teamleider en willen iedereen waarschuwen voor het uiten van onvoorzichtige en ernstige beschuldigingen zonder inhoud."