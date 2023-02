Brian Van Hinthum

Dinsdag 7 februari 2023 07:59

Het team van Williams eindigde vorig jaar op de teleurstellende laatste plaats in het wereldkampioenschap en met kersverse teambaas James Vowles aan het roer hoopt de roemruchte Britse renstal natuurlijk de weg naar voren te vinden in 2023. Alex Albon is realistisch en weet dat hij en zijn team nog een lange weg te gaan hebben.

In navolging van Haas en Red Bull Racing heeft het team van Williams als derde de strijdkleuren voor komend seizoen uit de doeken gedaan. De iconische renstal kiest - niet geheel onverwacht - opnieuw voor een blauwe livery. Komend seizoen hopen Albon en Logan Sargeant onder leiding van nieuwbakken teambaas Vowles uit de onderste regionen van de Formule 1 te kruipen. De laatste jaren eindigde het team van Williams namelijk steevast in de onderste regionen.

Artikel gaat verder onder video

Lange weg

Het zal echter niet zomaar zo zijn dat alle problemen van het afgelopen jaar aan het begin van het nieuwe seizoen zomaar verholpen zijn. Albon is realistisch over de kansen van zijn team. "Laten we realistisch blijven. We proberen goed samen te werken, maar het is een lange weg die we te gaan hebben. We rijden nu een maand op de sim. Het opvallendste dingetje is dat de feedback nog steeds hetzelfde is. We hebben dezelfde gebieden waarin we dingen hebben die we willen verbeteren", opent de Britse Thai zijn betoog.

De tijd zal het leren

Albon vervolgt: "Zoals ik eerder al gezegd heb, is het een taak voor het team om de auto verder het veld in te krijgen. We moeten open en eerlijk zijn over waar we staan en uiteindelijk zien hoe dat uitpakt in Bahrein. De voormalig Red Bull-coureur krijgt de vraag waar hij dan verwacht dat dat ongeveer is. "Dat is lastig om te zeggen. Ik zou zeggen dat we ons zeker in een betere positie bevinden dan waar we eind vorig jaar waren. Maar ik heb geen idee hoe dat vertaalt richting het circuit. Ik wet niet wat voor stap de rest heeft weten te maken. De tijd zal het leren", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)