Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 20:29 - Laatste update: 20:56

Het team van Mercedes gaat tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi van aankomend weekend gebruikmaken van de nummer twee in het Formule 2-kampioenschap, Frederik Vesti. De Deense coureur krijgt voor de tweede keer dit seizoen de gelegenheid om tijdens de eerste vrije training zijn kunsten te vertonen aan de Duitse renstal.

Enkele seizoenen geleden kwam de FIA met deze regel om jonge coureurs de mogelijkheid te geven wat ervaring op te kunnen bouwen in een Formule 1-bolide. Tweemaal per jaar moet een rookie - of twee verschillende rookies ieder één keer - die kans krijgen bij een team. Zo zagen we Robert Shwartzman al bij Ferrari in Zandvoort en Felipe Drugovich bij Aston Martin op Monza. Een rookie wordt gedefinieerd als een coureur die minder dan twee Grands Prix op zijn of haar naam heeft staan. Dat betekent dus dat AlphaTauri, McLaren en Williams, vanwege vaste coureurs Nyck de Vries, Oscar Piastri en Logan Sargeant, respectievelijk, maar één rookie eenmaal hoeven in te zetten dit seizoen.

Twee tests

Tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad zagen we al hoe meerdere coureurs de gelegenheid kregen om achter het stuur van een Formule 1-auto te kruipen in het kader van die rookietests. Théo Pourchaire, Jack Doohan, Isack Hadjar, Oliver Bearman en ook Vesti kregen destijds de kans om in te stappen. De Deense coureur stapte toen in de wagen van George Russell, terwijl hij het komende weekend op de eerste sessie van vrijdag op de stoel van Lewis Hamilton gaat zitten. De Duitse renstal maakt ook bekend dat Vesti op donderdag 28 november een volledige dag de kans krijgt tijdens de tests die na afloop van het seizoen in Abu Dhabi worden gereden.

Vesti blij met de kans

Vesti is blij met de kans om opnieuw kilometers te maken in een Formule 1-auto: "Het rijden in VT1 in Abu Dhabi is een nieuwe stap in mijn loopbaan. De eerste ervaring in een officiële sessie van een Formule 1-weekend in Mexico was een groot moment. Ik heb zoveel geleerd en het was geweldig om het team te ondersteunen en om met Lewis en George samen te werken. Ik kijk ernaar uit om daarop voort te bouwen op Yas Marina. Het is een circuit dat ik goed ken en dat maakt het ongetwijfeld gemakkelijker om binnen één uur zo snel mogelijk op snelheid te komen."