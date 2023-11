Lars Leeftink

Vrijdag 17 november 2023 21:42 - Laatste update: 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liep de eerste dag van het raceweekend in Las Vegas uit op complete chaos dankzij problemen met putdeksels, een putdeksel die schade heeft gecreëerd en uiteindelijk ook een gridstraf veroorzaakte bij Carlos Sainz. Verder was de promotor van de Las Vegas Grand Prix niet echt te spreken over de uitspraken van Max Verstappen, die geen fan is van de show rondom het raceweekend en begon de tweede vrije training 2,5 uur later dan gepland. Dit is de GPFans Recap van 17 november.

Vrijdag in Las Vegas chaotisch: rode vlag in VT1, VT2 2,5 uur later begonnen

Het raceweekend in Las Vegas is niet begonnen zoals iedereen het zich voorgesteld had. Spektakel was er, maar niet op de manier waarop iedereen gehoopt had. De eerste vrije training was na een paar minuten al voorbij na problemen met een putdeksel waar Carlos Sainz overheen was gereden. Vervolgens moest VT2 2,5 uur later dan gepland, om 02:30 uur lokale tijd, beginnen. De sessie duurde anderhalf uur en werd op P1 afgesloten door Charles Leclerc, voor teamgenoot Carlos Sainz. Max Verstappen werd tweede. Verslag van VT1 lezen? Klik hier! Verslag van VT2 lezen? Klik hier!

Promotor GP Las Vegas na kritiek van Verstappen: 'Misschien is hij nerveus'

Voor het F1-raceweekend in Las Vegas heeft Max Verstappen vaak duidelijk gemaakt dat hij geen fan is van het evenement in de Amerikaanse gokstad. Lewis Hamilton heeft duidelijk gemaakt dat hij zich tot nu toe erg vermaakt in Las Vegas, iets wat voor Verstappen niet geldt. De promotor van de race heeft gereageerd op de kritiek van de Red Bull Racing-coureur. Meer lezen? Klik hier!

FIA maakt geen uitzondering voor Ferrari, alsnog gridstraf voor Sainz

Carlos Sainz kwam vrijdag met zijn auto in aanraking met een putdeksel tijdens VT1 in Las Vegas en moest daardoor onderdelen vervangen. De FIA deelde vervolgens, omdat Sainz over de limiet ging, een gridstraf uit voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. De FIA kan namelijk geen uitzondering maken voor de ongelukkige situatie. Meer lezen? Klik hier!

Nieuw chassis voor Sainz en moet VT2 missen, Vasseur kwaad op F1: "Kost ons een fortuin"

Carlos Sainz zal, als gevolg van deze crash, een nieuw chassis krijgen voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. De schade bleek enorm te zijn na het raken van een putdeksel in VT1, maar de FIA moest ondanks de situatie dus wel een gridstraf uitdelen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur noemt de situatie onacceptabel. Meer lezen? Klik hier!

F1 beval fans te vertrekken voor VT2, politie greep in en 'dreigde met meldingen van misdrijf'

De tweede vrije training van het F1-raceweekend in Las Vegas begon 2,5 uur later dan volgens het schema gepland was. Daarom besloot de organisatie om de tribunes en de zogeheten fan areas te sluiten vóór de start van de sessie. De politie moest ingrijpen, toen een aantal fans toch bleven kijken. Meer lezen? Klik hier!