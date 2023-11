Jeen Grievink

Vrijdag 17 november 2023 05:31 - Laatste update: 06:09

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas is uitgelopen op een deceptie. De oefensessie was amper tien minuten onderweg, toen de rode vlag werd gezwaaid na problemen bij Carlos Sainz. Daarna werd de training niet meer hervat, want er bleek een putdeksel los te zitten op het rechte stuk. Een regelrechte ramp voor zowel de fans als de organisatie.

Terwijl de avond viel in Las Vegas, begon de Formule 1 aan haar eerste avontuur op het Amerikaanse grondgebied. Op een spekgladde baan en bij een buitentemperatuur van zo'n 16 graden Celsius gingen de coureurs voor het eerst de nieuwe baan op, die midden door de straten van Vegas is aangelegd. De eerste rode vlag liet ook niet lang op zich wachten op de Strip, want binnen tien minuten stond Carlos Sainz al stil op het rechte stuk met zijn Ferrari. Het duurde even, maar toen de auto van de Spanjaard eenmaal was weggehaald, bleef de rode vlag staan.

Vrije training afgeblazen na problemen met putdeksel

Menigeen vroeg zich af waarom de sessie niet werd hervat en waarom er nog steeds marshalls op de baan stonden. Het bleek uiteindelijk vanwege een loszittende putdeksel te zijn. Ook Guanyu Zhou ondervond dit en moest zijn auto laten wegtakelen. Omdat dit probleem met het putdeksel niet eenvoudig te verhelpen was, besloot de FIA de gehele eerste vrije training vroegtijdig af te blazen. Zo kwam er al na een kleine tien minuten rijden een einde aan de allereerste sessie in Las Vegas. Een drama voor zowel de organisatie als de fans.

Putdeksel verantwoordelijkheid van organisatie

Dit verhaal zal absoluut nog een staartje krijgen, want het is een regelrechte ramp voor het evenement waar het hele jaar zo'n enorme hype over is ontstaan. Daarnaast zal Ferrari gaan proberen de schade aan de auto van Sainz te verhalen bij de FIA. De loszittende putdeksel is namelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie en niet van de Italiaanse renstal. Ook Alpine en Alfa Romeo zullen in gesprek gaan met de autosportbond, want ook zij liepen schade op door de problemen aan het circuit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Einduitslag eerste vrije training

Hoewel er na tien minuten rijden weinig over te zeggen valt, heeft Charles Leclerc de eerste oefensessie in theorie afgesloten als snelste. Zijn rondetijd van 1:40.909 was tot op heden de snelste. Max Verstappen had met een 1:44.397 de vierde tijd in handen, achter Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Deze tijdenlijst is echter weinig tot niet representatief, want de coureurs waren simpelweg nog bezig met het verkennen van de baan. Snelle ronden rijden was nog niet aan de orde.

Na acht minuutjes in Vrije Training 1 is de sessie gecanceld. Carlos Sainz kwam tot stilstand, nadat hij een losse putdeksel zou hebben geraakt. Er is ook schade bij Esteban Ocon en Zhou Guanyu.



Charles Leclerc was het snelst in VT1.#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/vd6zdjqaeD — GPFans NL (@GPFansNL) November 17, 2023