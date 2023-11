Vincent Bruins

Carlos Sainz zal een gridstraf krijgen voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. Een losgeraakte putdeksel heeft zijn Ferrari zodanig beschadigd dat er allerlei onderdelen vervangen moeten worden. De FIA kan geen uitzondering maken voor de ongelukkige situatie.

De koningsklasse van de autosport racet voor het eerst sinds 1982 weer in de Amerikaanse gokstad. De eerste dag op het Las Vegas Strip Circuit verloopt echter niet naar verwachting. Na amper acht minuutjes actie op het nieuwe stratencircuit werd er met rode vlaggen gezwaaid. Sainz kwam tot stilstand op The Strip. Hij bleek over een losse putdeksel te zijn gereden. De monocoque, verbrandingsmotor, batterij en andere elektronische componenten zijn vernield en moeten vervangen worden. Dat levert hem een gridstraf op van tien plaatsen. Het gaat daarbij specifiek om de batterij. Omdat het de derde is die Sainz dit seizoen gebruikt, gaat hij over de limiet. Ferrari had de FIA verzocht of het een uitzondering kon maken, vanwege de ongelukkige situatie waar het team geen controle over had. Helaas voor de formatie van Frédéric Vasseur is dat niet mogelijk.

Geen uitzondering

Teambaas Vasseur zal niet blij zijn met dit nieuws. Hij zei na VT1 al: "Ik vind het gewoon onacceptabel. Dit kost ons een fortuin. Deze sessie voor Carlos is f***ed up. We doen niet mee aan VT2, dat is zeker. Ik vind het onacceptabel van de Formule 1 vandaag." De stewards hebben verklaard dat het reglement niet de ruimte laat om Sainz en Ferrari een uitzondering te geven voor de situatie. Dus, zoals in artikel 28.3 van de sportieve reglementen staat aangegeven, krijgt de Spanjaard alsnog een gridstraf van tien plaatsen.