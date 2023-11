Vincent Bruins

Vrijdag 17 november 2023 07:16

Max Verstappen heeft in aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas meermaals duidelijk gemaakt dat hij geen fan is van het evenement in de Amerikaanse gokstad. De promotor van de race heeft gereageerd op de kritiek van de Red Bull Racing-coureur.

De regerend wereldkampioen liet al gauw blijken niet uit te kijken naar de wedstrijd op het Las Vegas Strip Circuit. "Ten eerste, volgens mij zijn we hier meer voor de show dan voor het racen zelf, als je kijkt naar de layout van het circuit. Maar weet je, daar hou ik dus niet echt van. Ik heb meer zoiets van: ik ga erheen, doe mijn ding en ik ga weer weg," zo klonk het vorig week. Een uitgebreide openingsceremonie die afgelopen woensdagnacht werd gehouden in de grootste stad van Nevada, kon zijn mening niet veranderen. "Van mij mag dit allemaal overgeslagen worden," zo werd Verstappen geciteerd door Motorsport.com. "Je staat daar maar een beetje als een clown. Het is 99 procent show en één procent sportevenement. Ik hou sowieso niet van al die dingen er omheen."

Chagrijnig over de race

Steve Hill, de CEO van de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), de promotor van de F1-race en de grote hotels, probeerde nog een positieve draai te geven aan de opmerkingen van Verstappen: "Max was eerlijk gezegd een beetje chagrijnig over de race hier. Ik weet niet of dat komt, omdat hij gewoon een beetje nerveus is of iets dergelijks, maar dat zal dit [weekend] ook juist wat extra's geven," legde Hill uit bij Motor Sport Magazine. Of Verstappen aankomende zaterdag wint of niet, lijkt de CEO van de LVCVA niet uit te maken. De Nederlander zal tijdens de Grand Prix van Las Vegas op jacht gaan naar zijn achttiende overwinning van het seizoen.

Belangrijke primeur

"Óf Verstappen wint weer en hij wordt de enorm toepasselijke winnaar van de eerste race in Las Vegas [sinds 1982]. Een van de beste coureurs ooit, in een van de beste steden ooit, in hun eerste race - ik denk dat dat een heel passende uitkomst zou zijn," vervolgde Hill. "De andere mogelijkheid is natuurlijk dat hij niet wint en dat iemand hem dus verslaat. Dat is pas echt nieuws. Dus we gaan zien of dat gebeurt of niet, maar hoe dan ook krijg je bij de eerste race van Las Vegas de kans om iets groots te zien. Als je aan welke sport dan ook denkt, dan zijn dit soort primeurs belangrijk."