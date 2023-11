Jan Bolscher

Donderdag 16 november 2023 16:28

Lewis Hamilton is van mening dat het belangrijk is om meerdere Formule 1-races in de Verenigde Staten te organiseren, maar stipt daarbij aan dat het belangrijk is om een positieve impact op de lokale gemeenschappen te hebben.

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren enorm ingezet op de Amerikaanse markt. Waar er eerst alleen een race in Texas werd georganiseerd, staan nu ook Miami en Las Vegas op de Formule 1-kalender. De meningen onder de liefhebbers zijn hierover verdeeld. Alhoewel het vanuit zakelijk oogpunt een logische stap is om in te zetten op de gigantische Amerikaanse markt, lijken de Grands Prix in de Verenigde Staten - met name die in Miami en Las Vegas - meer om de show naast de baan te gaan, dan het racen zelf. Max Verstappen is hier bijvoorbeeld uitgesproken geen fan van, maar volgens Lewis Hamilton gaat het dieper dan dat.

Iconische stad

"De sport blijft groeien. Uiteindelijk is het een bedrijf, en ik denk dat we hier een goede race zullen zien", vertelt Hamilton op de persconferentie in Las Vegas. "Het is een gigantisch land. Om hier echt de markt op te kunnen en het publiek te trekken, hadden we denk ik minstens twee races nodig. Die ene was niet genoeg", doelt hij op Texas. "Van alle bijzondere steden die ze hebben in Amerika, is dit een van de meest iconische. Alle lichten en de show... het is een grote show, dat zeker. Het zal nooit worden zoals op Silverstone, maar misschien gaan de mensen hier met de tijd van de sport houden, net zoals wij het privilege hadden om op te groeien en dingen te ervaren."

Eerst proberen

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Misschien zal het circuit goed blijken, misschien niet. Het was halfhalf op de simulator. Gooi het niet overboord voordat je het hebt geprobeerd. Ik heb gehoord dat veel mensen klagen over de weg die Stefano [Domenicali, Formule 1-CEO] en Liberty Media zijn ingeslagen, maar ik vind dat ze het fantastisch hebben gedaan. De sport groeit enorm, dat zal nog harder gaan zodra de film uitkomt." Met dat laatste doelt Hamilton op de aanstaande Formule 1-film van Apple plus, waar de Brit zelf bij betrokken is. "Ik zit Stefano op de huid, omdat ik heel graag een race in Zuid-Afrika of Afrika wil. Als het niet Zuid-Afrika wordt, hopelijk ergens anders daar in de buurt. We rijden immers ook op alle andere continenten."

Positieve impact

Daarnaast moet de Formule 1 volgens Hamilton goed nadenken over de impact die de sport heeft op lokale gemeenschappen: "Het is niet alleen een circus dat komt en weer gaat", klinkt het. "We moeten kijken hoe we een positieve impact op de omgeving kunnen hebben, met name op de kinderen. In Austin bracht ik zestig jonge meiden uit lokale gemeenschappen naar het circuit, die nooit een kans zouden hebben gehad om naar het circuit te gaan. Hopelijk zijn ze nu geïnspireerd geraakt om engineers te worden, en hebben ze het op school aan al hun vriendjes verteld. We moeten ervoor zorgen dat we ook dat soort dingen doen", besluit Hamilton.