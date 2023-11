Vincent Bruins

De tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas begon veel later dan gepland. Daarom besloot de organisatie om de tribunes en de zogeheten fan areas te sluiten vóór de start van de sessie. De politie moest ingrijpen, toen een aantal fans toch bleven kijken.

Het raceweekend in de gokstad begon met de eerste vrije training. Deze werd na acht minuten al stilgezet en niet meer hervat. Carlos Sainz was namelijk over een losgeraakte putdeksel gereden en zijn Ferrari kwam op The Strip tot stilstand, nadat het enorme schade had opgelopen. Een woeste Frédéric Vasseur legde uit dat zijn team de monocoque, verbrandingsmotor, batterij en andere elektronische componenten moest vervangen. Ook de Alpine van Esteban Ocon en Alfa Romeo van Zhou Guanyu liepen schade op. Omdat de FIA en de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas alle putdeksels moest controleren, werd de start van Vrije Training 2 met uiteindelijk twee en een half uur uitgesteld en werd de sessie ook nog eens met een half uur verlengd. De eerste dag met actie op de baan in Las Vegas eindigde om 04:00 uur lokale tijd in plaats van om 01:00 uur.

Trespassing

Om logistieke redenen werd besloten om een half uur vóór de start van Vrije Training 2 alle tribunes en fan areas te sluiten. In een statement liet de organisatie weten dat het niet het personeel had om zo laat in de nacht nog aan het werk te gaan. Een aantal toeschouwers besloten om toch te blijven zitten om de trainingssessie mee te maken. Ze wilden maar al te graag de Formule 1 zien, want daar hadden ze immers veel geld voor betaald. Omdat deze fans niet uit eigen wil vertrokken, besloot de politie om in te grijpen. Ze gaven de toeschouwers het bevel om te vertrekken. Naar verluidt dreigde de politie zelfs met meldingen maken van trespassing, oftewel huisvredebreuk, en dat is een misdrijf. Rond 05:00 uur lokale tijd (14:00 uur Nederlandse tijd) kwam de organisatie opnieuw met een statement, waarin het uitlegde dat veiligheid van de coureurs, fans en personeel de hoogste prioriteit heeft en dat het daarom het lastige besluit heeft moeten maken om de gebieden voor de fans vóór de start van VT2 te sluiten.