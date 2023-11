Jeen Grievink

Vrijdag 17 november 2023 13:00 - Laatste update: 13:14

De tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Las Vegas zit erop en Ferrari kwam bijzonder sterk voor de dag. De Italiaanse renstal wist met Charles Leclerc en Carlos Sainz de eerste én tweede positie te veroveren op de tijdenlijst. De derde plaats was er voor Fernando Alonso. Max Verstappen werd zesde.

Na urenlang wachten ging de tweede vrije training om 02:30 uur lokale tijd dan toch van start in Nevada. De start van de sessie werd dusdanig lang uitgesteld, waardoor Ferrari voldoende tijd had om de auto van Sainz volledig te repareren, na de schade die hij opliep tijdens de eerste vrije training. Doordat de teams vanwege een loszittende putdeksel kostbare baantijd verloren, werd de tweede vrije training met een half uur verlengd. Hier werd dan ook optimaal gebruik van gemaakt, want de coureurs waren veel op de baan te vinden. Na het eerste half uur was het Sainz die bovenaan de tijdenlijst te vinden was. Op de zachte band had hij een 1:36.984 op de klokken staan. Achter hem vond hij teamgenoot Leclerc.

Veel verschuivingen op tijdenlijst

Ongeveer halverwege de sessie was het diezelfde Leclerc die de snelste tijd scherper wist te zetten richting een 1:36.660. Een tijd waarop Verstappen tot dat moment drie tienden moest toegeven. Hierdoor moest hij even genoegen nemen met de vijfde plaats. Er vonden echter veel verschuivingen plaats op de tijdenlijst, omdat de coureurs steeds meer grip en vertrouwen kregen op de baan. Zo wist Russell de plek van Verstappen over te nemen en de Nederlander een plaatsje verder naar beneden te duwen. Pérez vonden we op dat moment terug op plek acht, een tiende achter Alonso. De coureurs begonnen ook steeds vaker de limiet op te zoeken en dat zorgde er bij sommigen voor, waaronder Verstappen en Albon, dat ze rechtdoor schoten.

Ferrari domineert in poging voor snelste tijd

Alonso behoorde tot één van de coureurs die de grenzen opzocht, want de Spanjaard trapte het gaspedaal met nog 40 minuten op de klok flink in en ging richting de snelste tijd. Op de zachte compound liet hij een 1:36.657 noteren. Het leek het startschot voor een aanval op de koppositie, want verschillende coureurs wisten vervolgens aan Alonso voorbij te gaan. De tijden werden wederom in een rap tempo verbeterd en dit zorgde voor een interessant laatste half uur van de tweede vrije training, met Leclerc als virtuele winnaar. De Monegask kwam tot een ronde van 1:35.265 en was hiermee een halve seconde dan zijn teamgenoot - en tevens tweede op de lijst - Sainz.

Verstappen zesde, Pérez pakt plek vier

Alonso wist uiteindelijk de derde tijd te claimen, gevolgd door Pérez op vier en Bottas op vijf. Verstappen bleef steken op de zesde tijd en de top tien werd vervolgens compleet gemaakt door Hülkenberg, Stroll, Hamilton en Albon. Mercedes en McLaren wisten zich niet in de strijd vooraan te mengen vandaag. De rode lantaarn was er uiteindelijk voor Sargeant, die met zijn Williams op de laatste plek bleef steken.