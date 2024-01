Lars Leeftink

In 2023 vond de Grand Prix van Las Vegas voor het eerst in jaren weer plaats, een weekend waar onder meer Max Verstappen kritisch op was. In 2024 staat de race, die op een zaterdagavond (lokale tijd) wordt verreden, weer op het programma. Fans die in 2024 van plan zijn naar het weekend in Las Vegas te gaan, kunnen een trucje dat in 2023 gebruikt werd niet herhalen en moeten opletten.

In 2023 werd de Grand Prix van Las Vegas op vrijdag (donderdag lokaal) al meteen chaotisch door losliggende putdeksels tijdens de eerste vrije training. De auto van Carlos Sainz liep hier behoorlijk veel schade door op. VT2 moest vervolgens meer dan twee uur uitgesteld worden, waarna de sessie pas diep in de nacht verreden werd. Er waren tijdens de rest van het weekend verder geen problemen, met Verstappen die de race won voor Charles Leclerc en Sergio Pérez.

Toeschouwersaantallen

In totaal zouden er tijdens het raceweekend in Las Vegas, het derde raceweekend in F1 na de Grand Prix van Miami en de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, 315.000 fans aanwezig zijn geweest. Het zijn grote aantallen voor het raceweekend, dat eerder in 1981 en 1982 ook al gehouden werd. Toen wonnen overigens Alan Jones (Williams-Ford) en Michele Alboreto (Tyrrell-Ford) de race, waarna er tot eind 2023 niet meer een F1-race verreden werd.

Fans riskeren celstraf

De fans die in 2024 naar de Grand Prix van Las Vegas gaan van 22 november to 24 november 2024 (21 tot 23 november lokaal), moeten zich wel aanpassen aan nieuwe regels. Verschillende media in de Verenigde Staten, zoals de Washington Times, doen berichtgeving over een nieuw besluit dat vanaf 2024 geldig is. Mensen die, zowel in het dagelijks leven als rondom de Grand Prix van Las Vegas, stilstaan of stoppen met lopen op de loopbruggen bij de wereldberoemde Las Vegas Strip - waar de race in november verreden gaat worden - riskeren een boete of zelfs een celstraf. De boete kan 921 euro (1000 dollar) zijn, terwijl de celstraf zes maanden zal duren bij een overtreding. Dit hebben volksvertegenwoordigers van Clark Country [het district van Las Vegas] besloten, met als doel "ervoor te zorgen dat onze toeristische bestemming van wereldklasse een veilige plek blijft voor mensen om te bezoeken en over te steken."

Fans kunnen rondom het weekend dus niet meer 'gratis' op de loopbruggen staan om naar de sessie te kijken, tenzij ze dat een flinke boete of een celstraf waard vinden. In 2023 werd het zicht op de loopbruggen door de organisatie geblokkeerd, maar fans kregen het voor elkaar om deze blokkade op te heffen en er gaten in te creëren, zodat ze toch de sessies mee konden krijgen. Mocht dit in 2024 weer mogelijk zijn, riskeren deze fans dus een behoorlijke boete of zelfs een celstraf.