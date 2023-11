Jan Bolscher

Dinsdag 14 november 2023 13:29

Sergio Pérez verwacht dat de voorspelde lage temperaturen in Las Vegas aankomend weekend niet in het voordeel van Red Bull Racing zullen werken. Het is iets waar rekening mee gehouden moet worden, aldus de Mexicaan.

De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer in Las Vegas, waar voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix verreden gaat worden. De afgelopen maanden is er - tot ergernis van een groot deel van de inwoners van Las Vegas - met man en macht gewerkt om een gloednieuw stratencircuit uit de grond te stampen. Het raceweekend in de gokstad is het meest geanticipeerde weekend van het seizoen, maar vooralsnog is het nog even de vraag of het de hype waar kan maken.

Bandentemperatuur Las Vegas

Naast dat niet iedereen gecharmeerd is van de grote show om de race heen, zijn er ook zorgen over het circuit en de weersomstandigheden. Vanwege het tijdsverschil met een groot deel van de wereld worden de sessies lokale tijd in de avond of na middernacht afgewerkt, maar de Formule 1 heeft er destijds niet bij stilgestaan dat de temperatuur in Las Vegas rond deze tijd van het jaar 's avonds terug kan lopen tot drie graden Celsius. Dit kan er in combinatie met het nieuwe asfalt en het ontbreken van een voorprogramma voor zorgen dat de coureurs de banden nauwelijks op temperatuur kunnen krijgen, waardoor de grip ver te zoeken zou zijn.

Niet in het voordeel van Red Bull Racing

"Ik denk dat het iets is dat hier heel erg zal gaan spelen, en iets dat waarschijnlijk niet in het voordeel van ons team zal gaan zijn", doelt Pérez op de lage temperaturen, geciteerd door F1i.com. "We moeten er rekening mee houden. Die dingen zijn heel moeilijk om te simuleren, ook omdat je niet weet met wat voor windrichtingen je te maken gaat krijgen. Er is heel veel dat je kan doen met de simulatoren van vandaag de dag, maar over dit soort dingen moeten we kennis hebben. Het zal goed zijn voor het racen. Er zijn hele lange rechte stukken met forse remzones, dus ik verwacht dat het een goed circuit zal zijn om op te racen."