Vincent Bruins

Maandag 13 november 2023 16:51

In deze video gaan we het hebben over Mercedes-teambaas Toto Wolff die er in Las Vegas op gaat toezien dat zijn medewerkers geen gokje gaan wagen in de Amerikaanse gokstad. Hij is geen fan van een wedje leggen en wil zijn personeel in dat weekend ook weghouden bij de casino's. Verder zal de FIA naar verluidt de regels aanpassen met betrekking tot het zogeheten Right of Review. Daarnaast heeft Jos Verstappen wederom succes geboekt in een rally.

Bekijk de video hieronder of op YouTube.