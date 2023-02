Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Zondag 5 februari 2023

De lancering van de nieuwe Red Bull voor 2023 in New York City viel niet bij iedereen in de smaak. De commerciële onthulling van de livery zorgde voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen en alle glitter en glamour in de Amerikaanse stad had soms weinig meer van doen met een auto-onthulling. Martin Brundle verlangt naar de oudere tijden.

Het had allemaal groots en indrukwekkend moeten zijn: de tentoonstelling van de nieuwe RB19 voor Red Bull Racing. Uiteindelijk werd het voornamelijk een uitgerekt verkooppraatje van de energiedrankjesfabrikant, waarbij er ook een hoop overbodige zaken aan bod kwamen om de uiteindelijke onthulling van de RB19 maar zo lang mogelijk uit te stellen. Zo kwamen er ook een aantal andere sporters aan het woord, die zorgden voor de nodige ongemakkelijke momenten. Fans en kijkers van de stream lieten op het internet al weinig heel van de opmerkelijke taferelen.

Langdradig

Nadat de andere sporters aan het woord waren geweest, kabbelde het allemaal maar verder. Uiteindelijk duurde het maar liefst één uur voordat we een glimp van de nieuwe livery van de RB19 opvingen. Het dieptepunt van de show was misschien nog wel toen men Stefano Domenicali naar het podium riep. Dat duurde en duurde maar tijdens het wachten op de Italiaan, waarna men besloot te redden wat er te redden viel door op een ander onderwerp over te gaan. Later moest de presentator echter mededelen dat Domenicali überhaupt niet aanwezig bleek in New York.

Oud en vertrouwd

Voor Sky Sports-analist Brundle was het allemaal wat teveel van het goede met alle glitter en glamour in The Big Apple. De Brit uit op Twitter zijn ongenoegen over het hele gebeuren door terug te refereren aan de beste onthulling die hij ooit heeft meegemaakt, waarin het nog daadwerkelijk om de auto ging. "De beste lancering van een raceauto die ik ooit zag. 09:30 de auto in de Silverstone-pitlane rijden voor foto's en praatjes met journalisten. Dan om 10:00 uur groen licht om te rijden over Stowe en de zon te vangen aan het einde van Hangar Straight. Waardeloze auto", besluit hij grappend.

