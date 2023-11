Brian Van Hinthum

Hét verhaal van de Grand Prix van São Paulo zat in de staart van de race, toen Sergio Pérez en Fernando Alonso een intens gevecht om de allerlaatste podiumplek uitvochten op Interlagos. Na afloop van het door de Spanjaard gewonnen duel zocht de Mexicaan hem op in de paddock.

De Grand Prix van São Paulo in Brazilië begon met een hoop chaos tijdens de start, waarna we na een rode vlagsituatie de tocht konden vervolgen. Max Verstappen sloeg een aanval van Lando Norris af en reed richting de overwinning, terwijl het achter de twee voorste heren ontzettend spannend was. Na de serie laatste pitstops kwam Pérez al snel achter de staart van Alonso, waarna er een zenuwslopend gevecht om de laatste podiumplek op de baan ontstond.

Minimaal verschil

Alonso leek lange tijd zijn plek te kunnen verdedigen, maar moest in de voorlaatste ronde tóch capituleren na een aanval van Pérez. De sluwe routinier gaf zich echter niet gewonnen, knokte zich nog één keer terug en nam Pérez een ronde later tóch weer te grazen. De duidelijk snellere Red Bull bleef aan de staart van de Aston Martin, waarna er een fotofinish volgde en Alonso met een minimale voorsprong van 0.053 seconde over de streep kwam in São Paulo.

Sportieve knuffel

Het betekende dat de Spaanse coureur voor het eerst sinds Zandvoort weer naar het podium mocht om een bokaal op te halen en dat Pérez na zijn weekend genoegen moest nemen met P4. Na afloop van de race zocht de sportieve Mexicaan Alonso op voor een innige omhelzing en de camera van Viaplay ving het mooie moment op. "Hij is blij! Ik zei wel dat hij me niet meer zo moet laten stressen. Ik ben geen twintig meer!", lacht de tweevoudig wereldkampioen na afloop van het moment.