Dietrich Mateschitz heeft volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, zijn goedkeuring gegeven voor de samenwerking met Ford. Dit deed hij voor zijn overlijden eind 2022.

De mede-oprichter en oud-eigenaar van het wereldberoemde energiedrankje was tevens degene die besloot Red Bull Racing en even later Toro Rosso (nu AlphaTauri) op te richten. Het succes van het team is sindsdien enorm. Tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten kwam het nieuws echter naar buiten dat de Oostenrijker op 78-jarige leeftijd was overleden na een lang ziektebed. Dat weekend reed Red Bull voor de overleden Oostenrijker en waren er veel eerbetonen. Daarvoor, zo weet Horner te melden, was hij nog wel betrokken bij de gesprekken met Ford.

Mateschitz

In gesprek met Viaplay laat Horner weten dat ook Mateschitz voor zijn overlijden liet weten dat hij het prima vond als beide partijen gingen samenwerken. "Dit was één van de laatste grote strategische onderwerpen waarvan hij zich nog bewust was. Hij stond er voor zijn overlijden volledig achter. We hebben ook de volledige steun van de aandeelhouders en beide families. Dat geeft ons de kans om de zaken van de laatste achttien jaar voort te zetten."

2023

In 2023 gaat Red Bull met Honda als partner proberen het seizoen 2022 te herhalen. Dit gaat een behoorlijke uitdaging worden, aangezien het team een recordaantal punten scoorde. Met zeventien zeges, waarvan vijftien voor Max Verstappen, won het team beide kampioenschappen met overmacht en bleek de RB18 de beste auto te zijn die het team ooit heeft gehad. In 2023 komen er wat nieuwe reglementen omtrent porpoising en zal het team het moeten doen met flink wat minder testtijd dan Ferrari en Mercedes.