Lars Leeftink

Zaterdag 4 februari 2023 19:03 - Laatste update: 19:07

Max Verstappen heeft gereageerd op uitspraken van Lewis Hamilton over de relatie tussen beide coureurs sinds het seizoen 2021. De titelstrijd tussen de coureur van Red Bull Racing en Mercedes was toen enorm spannend.

Sinds de Grand Prix van Abu Dhabi eind 2021, de race waarin Hamilton in de slotfase dankzij een safety car zijn achtste titel misliep, is de relatie tussen beide coureurs er voor het oog van de buitenwereld niet beter op geworden. Beide coureurs kwamen elkaar vooral tijdens het seizoen 2021 vaak tegen op de baan, en soms ging het over het randje. De race in Abu Dhabi was wat dat betreft de climax. Hamilton liet een paar dagen geleden weten niet zeker te weten of Verstappen een probleem met hem heeft, terwijl de Brit beweert niks te hebben tegen Verstappen en alleen maar respect heeft voor de tweevoudig wereldkampioen. "Hij deed alles wat hij moest doen in 2021, dus waarom zou ik een probleem met hem hebben? Hij heeft elk weekend gepresteerd en geleverd, dat kan niemand hem afnemen" waren toen de woorden van Hamilton. De Nederlander heeft daar nu op gereageerd.

Hamilton

In gesprek met The Mirror vlak na de lancering van de RB19 in New York, sprak Verstappen met de Britse site. Hij reageert daar onder meer op de uitspraken van Hamilton. "Ik heb met niemand een probleem. We zaten allemaal aan dat diner in Abu Dhabi en we hebben met iedereen gelachen, we hebben het allemaal gezellig gehad. Dus dat zit wel goed." In 2022 zijn beide coureurs elkaar amper tot niet tegengekomen, maar in 2023 kan dit wel eens anders worden.

Titelstrijd

Ondanks dat Verstappen zeker kan genieten van een dominant seizoen, moet hij wel erkennen dat ook hij graag veel concurrentie heeft. "Iedereen wil een titelstrijd zien waarbij meerdere teams betrokken zijn. Van onze kant kunnen we het beter doen, want in de kwalificatie hadden we meestal niet de snelste auto.” In 2023 lijkt dit ook te gaan gebeuren, want Mercedes en Ferrari worden als uitdagers gezien voor het team dat vorig jaar in beide kampioenschappen de titel won.