Remy Ramjiawan

Donderdag 2 november 2023 19:19

Hoewel het team van Mercedes het gat richting Red Bull Racing lijkt te verkleinen, verwacht Lewis Hamiilton dat het Oostenrijkse team nog steeds een te grote voorsprong heeft in Brazilië. De Brit wist de wedstrijd in São Paulo in 2021 nog te winnen, maar verwacht dit niet zomaar te herhalen in 2023.

De renstal uit Brackley wist ook vorig jaar in São Paulo nog te winnen, met George Russell. Ook dat gebeurde tijdens een sprintweekend. Het gebrek aan trainingstijd lijkt hieraan ten grondslag te liggen, want tijdens een sprintweekend zit de concurrentie wel steeds dichter bij de brigade uit Milton Keynes, dan tijdens een traditioneel weekend. Hoewel de kansen er dus lijken te liggen, maakt Hamilton zich tijdens de persconferentie geen illusies en stelt hij dat het Oostenrijkse team echt nog te ver weg staat.

'Red Bull is overal snel'

'Ik denk dat Red Bull zal zoals altijd snel zal zijn. Ze zijn eigenlijk overal wel snel, behalve in Singapore. Ik kan alleen maar hopen dat we net zo voor de dag komen als in Austin en daarvoor gaan we ons best doen', zo opent de Brit. Wel werd de W14 van Hamilton dat weekend gediskwalificeerd, vanwege de afgesleten skid blocks. De rijhoogte lag daardoor lager dan normaal en dat resulteert weer in pure snelheid. Het is dus maar de vraag of de snelheid die in de Verenigde Staten werd getoond, realistisch is.

Optimisme

Linksom of rechtsom, de opmars van het team heeft wel voor optimisme gezorgd. "Na de afgelopen paar races heb ik berichten binnengekregen van 'oh, dat ziet er eigenlijk wel goed uit'. Al was dat vorig jaar aan het einde van het seizoen ook zo. Ik weet het dus nog niet", zo geeft hij aan. Red Bull Racing heeft namelijk al te kennen gegeven dat de ontwikkeling van de RB19 na de zomerstop zo goed als stil ligt. "Ik ben tevreden met de podiumplekken die we kunnen behalen en het feit dat we nu op de tweede plek staan in het constructeursklassement." Als hij dan toch een voorspelling moet doen wie er zondag op de hoogste treden staat, dan komt hij uit bij een Red Bull-coureur. "Ik verwacht dat Red Bull 'gewoon' zal gaan winnen. Als hun auto niet top is, dan kunnen we misschien wel het gevecht aangaan."

