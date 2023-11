Remy Ramjiawan

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko kunnen de berichten over een mogelijke overstap van Fernando Alonso ook goed uit de koker van de Spanjaard zelf komen. De tachtigjarige Oostenrijker wijst bij F1-Insider naar de teleurstellende resultaten van Aston Martin en volgens hem zou het niet de eerste keer zijn dat Alonso gebruik maakt van de media.

Afgelopen week werd er hevig gespeculeerd over de toekomst van de 42-jarige Spanjaard. Hij werd na het optreden van Sergio Pérez in Mexico, waarbij 'Checo' zichzelf in de eerste ronde elimineerde, gelinkt aan een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. Dit zou volgens Marko alles te maken hebben met de teleurstelling van Alonso bij Aston Martin. Het team kwam in het begin van 2023 sterk uit de startblokken, maar heeft in de slotfase van het seizoen grote moeite om überhaupt punten te pakken.

Marko doet geruchten als onzin af

'Dit is allemaal volledig uit de lucht gegrepen', zo maakt Marko direct een eind aan de mogelijkheid dat Alonso in 2024 bij het Oostenrijkse team zal rijden. Het heeft alles te maken met het contract dat Red Bull Racing met Pérez heeft. Hoewel Pérez geen topseizoen doormaakt, benadrukt de topman dat hij 'Checo' nog volledig steunt. "Zowel Christian Horner als ik hebben meerdere keren benadrukt dat Pérez ook volgend jaar bij ons zal rijden. Ongeacht de resultaten. Hij heeft een contract en daar houden we ons aan!"

Bron van geruchten

Wel heeft Marko wel enkele vermoedens over waar het gerucht is ontstaan. "Ik kan me goed voorstellen dat Alonso er zelf mee heeft gestrooid, want zijn resultaten met Aston Martin zijn de laatste tijd erg teleurstellend na de briljante start van het seizoen. Het zou niet de eerste keer zijn dat hij zijn thuismedia gebruikt om de stemming erin te brengen."

