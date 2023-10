Verstappen wint race in Mexico na uitvalbeurt Pérez, Horner kritisch op Hamilton | GPFans Recap

Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 01:51 - Laatste update: 01:57

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag won Max Verstappen de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, wat zijn zestiende zege van 2023 en dus een verbetering van zijn eigen F1-record betekende. Verder reageerde Sergio Pérez op zijn uitvalbeurt in eigen land, besloot een F1-fan het gevecht aan te gaan met fans van Ferrari, kreeg Valtteri Botttas vijf seconden straf na de race, was Christian Horner kritisch op uitspraken van Lewis Hamilton en maakte Daniel Ricciardo indruk tijdens het raceweekend in Mexico-Stad. Dit is de GPFans Recap van 29 oktober.

Samenvatting GP Mexico-Stad

Max Verstappen kreeg het zondagavond voor elkaar om vanaf P3 de Grand Prix van Mexico-Stad winnend af te sluiten. De Nederlander versloeg Lewis Hamilton en Charles Leclerc, terwijl de race van thuisfavoriet Sergio Pérez al na de eerste bocht en contact met Leclerc voorbij was. Daniel Ricciardo werd knap zevende en veroverde zo belangrijke punten voor hemzelf, maar ook voor AlphaTauri. De samenvatting lezen? Klik hier!

Fan ontvangt levenslang verbod van F1 na gevecht met Ferrari-fans in Mexico-Stad

Een opmerkelijk gebeurtenis na de F1 GP van Mexico-Stad. Een fan heeft namelijk een levenslang verbod gekregen van de Formule 1 en de organisatie van de race in Noord-Amerika nadat hij tijdens een gevecht met Ferrari-fans werd overmeesterd en opgepakt. Het incident vond plaats na het einde van de negentiende race van 2023. Meer lezen? Klik hier!

Pérez baalt van uitvalbeurt in eigen land: "Ik zag een gat en ging er vol voor"

Voor Sergio Pérez was de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, de thuisrace van de coureur van Red Bull Racing, na de eerste ronde al voorbij. Een crash waar ook Charles Leclerc bij betrokken was zorgde ervoor dat hij na de eerste bocht al klaar was. Pérez, Leclerc en Max Verstappen gingen naast elkaar richting de eerste bocht, waarna het fout bleek te gaan. De Mexicaan reageert. Meer lezen? Klik hier!

FIA bestraft Bottas voor botsing met Stroll: vijf seconden straf en twee strafpunten

Daar waar het merendeel van de onderzoeken van de FIA na de F1 GP van Mexico-Stad op zondagavond geen straffen zouden opleveren, ontkwam Valtteri Bottas er niet aan. De Fin kreeg vijf seconden straf en twee strafpunten voor zijn aandeel in de botsing met Lance Stroll. Meer lezen? Klik hier!

Ricciardo verslaat Pérez in Mexico: "Ik voel me behoorlijk als mijn oude zelf"

Daniel Ricciardo, die dit jaar weer terugkeerde in de Formule 1 namens AlphaTauri, was de verrassing van het weekend door op P4 te eindigen tijdens de kwalificatie en P7 tijdens de race. Daarmee kwalificeerde hij zaterdagavond vóór thuisfavoriet Sergio Pérez, die zondag tijdens de openingsfase van de race uit zou vallen en nota bene de man is die zo onder druk staat om wellicht door Ricciardo vervangen te worden. De Australiër was na de kwalificatie vanzelfsprekend door het dolle heen. Meer lezen? Klik hier!

Horner slaat terug naar Hamilton: "Enkele weken geleden trok hij teamgenoten Max in twijfel"

Lewis Hamilton baarde aan het begin van het weekend in Mexico-Stad opzien. De zevenvoudig wereldkampioen sprak zich openlijk uit over de situatie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. Christian Horner, teambaas van Red Bull, is niet zo blijk met de woorden van de zevenvoudig wereldkampioen en diende de Britse coureur van repliek. Meer lezen? Klik hier!

Olav Mol lovend over Ricciardo na P4 Mexico: "Dit is de Ricciardo die we willen zien"

Naast beide Ferrari's die zaterdagavond konden verrassen tijdens de kwalificatie door met de voorste startrij aan de haal te gaan, maakte ook Daniel Ricciardo indruk door de hoofdrol voor zich op te eisen. De Australiër werd vierde op zaterdagavond en zou zondag tijdens de race zevende eindigen. Olav Mol is blij dat de Australiër zich iets meer focust op het racen in plaats van zijn act als 'clown'. Meer lezen? Klik hier!