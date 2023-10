Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 09:30

Daniel Ricciardo wist zaterdagavond in Mexico-Stad man en macht te verrassen door zijn AlphaTauri op P4 te posteren. Daarmee kwalificeert hij vóór thuisheld Sergio Pérez, nota bene de man die zo onder druk staat om wellicht door Ricciardo vervangen te worden. De Australiër is vanzelfsprekend door het dolle heen.

Na de Grand Prix van Groot-Brittannië hadden Helmut Marko en AlphaTauri genoeg gezien van Nyck de Vries en besloten ze de Nederlander op straat te zetten. Red Bull-reservecoureur Daniel Ricciardo kreeg van de leiding de kans om een klein half jaar na zijn "vertrek" uit de Formule 1 opnieuw in te stappen bij een team. De verwachtingen van zijn altijd enthousiaste fans waren hoog, maar lang kon men niet genieten van de terugkerende Ricciardo. Tijdens de Grand Prix van Nederland brak hij namelijk zijn middenhandsbeentje na zijn crash op vrijdag en dus ligt hij al enige tijd uit te roulatie.

Artikel gaat verder onder video

Beste Ricciardo?

Inmiddels is hij teruggekeerd in Austin en rijdt hij nu zijn tweede race sinds zijn terugkeer. Bij Red Bull lijkt de druk op Pérez inmiddels torenhoog te liggen en Ricciardo heeft zaterdag de problemen voor de Mexicaan nog maar eens verhoogd. In de AlphaTauri nam hij de Mexicaan te grazen: Ricciardo P4, Pérez P5. De Australiër reageert na afloop bij Sky F1: "Ik weet dat ik dit jaar niet heel veel op het gebied van racen heb gedaan, maar ik voel me behoorlijk als mijn oude zelf", maakt hij duidelijk. Ik heb het gevoel dat ik het goed kan doen. Een hoop dingen waren daar en het heeft behoorlijk wat vertrouwen opgeleverd.

Vol vertrouwen

Ricciardo vervolgt: "In VT3 was ik P9 en ik was totaal niet blij met mijn ronde. In plaats van dat ik gefrustreerd werd, gaf het mij vertrouwen richting de kwalificatie. Ik wist dat ik het kon verbeteren en we ruim in de top tien zouden komen. Dat zeg ik echt niet nu door het resultaat. Zondag na Austin wilde ik alweer in de auto stappen voor de vrijdagtrainingen. Ik wilde terugkeren in de auto, omdat ik wist dat er veel meer in zat. Vanaf ronde één vrijdag voelde ik me vol vertrouwen. P4 is wellicht wat meer dan we dachten, maar toen we de kwalificatie in kwamen ging het niet om het halen van Q3, maar het zien hoe ver we konden komen in Q3", besluit hij vol vertrouwen.