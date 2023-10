Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 00:41 - Laatste update: 00:43

Een fan heeft een levenslang verbod gekregen van de Formule 1 en de organisatie van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad nadat hij tijdens een gevecht met Ferrari-fans werd overmeesterd en opgepakt. Het incident gebeurde na het einde van de negentiende race van 2023.

Op beelden op social media is te zien hoe de fan zichzelf niet meer kon inhouden nadat hij zag dat Charles Leclerc op P3 was geëindigd. De Monegask was betrokken bij een incident tijdens de eerste bocht, waarin hij naast Max Verstappen en Sergio Pérez op het rechte stuk reed. Pérez besloot naar links te sturen om de bocht te halen, maar reed zo tegen Leclerc aan. Daardoor vloog hij rechtdoor en was zijn vloer beschadigd. De race van de Mexicaan was zo na de eerste ronde al voorbij. De Mexicaanse fans namen dit vervolgens Leclerc overduidelijk kwalijk.

Boegeroep en gevecht na de race

Na de race, die gewonnen werd door Verstappen voor Lewis Hamilton en Leclerc, kreeg Leclerc veel boegeroep te verwerken tijdens zijn interview. De Monegask vertelde de fans nog dat hij baalt van de uitvalbeurt van Pérez en dat hij het niet expres deed, waarna het boegeroep iets minder werd. Op de tribunes besloot een fan zich af te reageren op twee Ferrari-fans die op dezelfde tribune zaten. De man werd uiteindelijk overmeesterd, van de tribune gehaald en uit het circuit gezet. De fan zou een levenslange verbod hebben gekregen, al is het niet helemaal duidelijk of het alleen om de Grand Prix van Mexico-Stad of om alle races in F1 gaat.