Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 12:22

Lewis Hamilton baarde aan het begin van het weekend opzien, toen de zevenvoudig wereldkampioen zich openlijk uitsprak over de situatie van Sergio Pérez binnen het team van Red Bull Racing. Het waren geen positieve woorden, maar Christian Horner dient de Britse coureur nu van repliek.

Aan de start van het weekend in Mexico-Stad liet Hamilton zich behoorlijk kritisch uit over Red Bull en de situatie waarin Pérez momenteel verkeert. Hamilton sprak zelfs uit dat mensen binnen Red Bull hem laten vallen. "Naar mijn mening helpt het team hem totaal niet", vertelde de Brit bij de Mexicaanse tak van Fox Sports. "Ik weet dat Red Bull uit veel leden bestaat, maar er zijn mensen die hem psychologisch beïnvloeden en hem niet steunen. Als ik elk weekend zulke negatieve dingen over mezelf zou horen, zou dat zeer lastig zijn. Het is ontzettend zwaar als zoiets op je dak valt. Ik kan dat niet echt uitleggen in woorden", zei de Mercedes-coureur onder meer.

Horner slaat terug

De woorden van Hamilton zorgden voor opgetrokken wenkbrauwen en verbaasde reacties. Horner reageert nu op een scherpe manier op de opmerkingen van Hamilton: "Het is heel aardig dat Lewis zoveel zorg en aandacht [voor Pérez] heeft, wanneer hij enkele weken geleden openlijk de kwaliteiten van Max zijn teamgenoten in twijfel trok", citeert Express de Brit. Horner doelt op eerdere opmerkingen van Hamilton: Het is eigenlijk interessant, want ik was vanochtend aan het rennen en ik dacht hieraan. Het verhaal dat door de media gaat... weet je, toen ik me een halve seconde kwalificeerde, zes tienden voor Valtteri, zeiden ze niet hetzelfde als wat ze vandaag zeggen als Max zich zes tienden voor Pérez kwalificeert - het is nu veel meer opgeblazen."

Geweldige relatie

Hamilton zei daarnaast ook dat zijn teamgenoten als Valtteri Bottas, Nico Rosberg en George Russell veel constante rzijn geweest. "Deze jongens zijn allemaal erg consistent geweest en Max heeft tegen niemand op die manier geracet", zo stelde hij. De Britse Red Bullbaas eindigt door de claims van Hamilton nog eens te ontkennen. "Er circuleren altijd geruchten in de paddock, zeker wanneer er weinig is om over te schrijven. Pérez heeft een geweldige relatie met het team", besluit Horner stellig.