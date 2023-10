Brian Van Hinthum

Zondag 29 oktober 2023 11:03

Naast beide Ferrari's die ontzettend wisten te verrassen met de voorste startrij, was het Daniel Ricciardo die de hoofdrol voor zich wist op te eisen door op P4 te kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Olav Mol is blij dat de Australiër zich iets meer focust op het racen in plaats van zijn act als 'clown'.

Het werd een bijzondere kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad en één van de personen die daaraan bijdroeg was Ricciardo. Zijn terugkeer vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië - de voormalig Red Bull-coureur verving de teleurstellende Nyck de Vries - is voorlopig nog geen succesvolle geweest. Hij brak natuurlijk zijn middenhandsbeentje tijdens de Dutch Grand Prix, waardoor hij meerdere races aan de kant stond. Ook tijdens de races waarin hij meedeed, maakte hij geen onuitwisbare indruk. Tóch wordt hij met het stoeltje naast Max Verstappen in verband gebracht.

Clown Ricciardo

Zaterdag kwam er wel een einde aan de grijze prestaties van Ricciardo, toen hij zijn AlphaTauri plotsklaps op P4 wist te posteren in de kwalificatie. Daarmee staat hij dus voor Pérez en zijn Red Bull op P5. Mol is content: "Dit is toch de Daniel Ricciardo die we willen zien? Het is mij niet in dank afgenomen, maar we hebben té veel clown en té weinig prestatie gezien. Nu zei hij zelf gelukkig voorafgaand aan deze wedstrijd dat hij niet meer de leukste man van de paddock wil zijn. Sinds het begin van deze Grand Prix staat hij eigenlijk ook wel écht aan. Misschien is het wel die nieuwe snor die hij heeft. Als dat het is, laat maar lekker zitten", zegt hij bij Ziggo Sport.

Sneu verhaal

De commentator is blij dat Ricciardo zich nu wat meer op de prestaties op de baan lijkt te focussen. "Je moet als Formule 1-coureur, hoe leuk je ook op social media en dergelijke bent, wel hard genoeg rijden. Anders wordt het een beetje een sneu verhaal. Dit is prima", stelt Mol. Ten slotte heeft hij nog complimenten over voor Yuki Tsunoda en AlphaTauri zelf, die een perfecte 'tow' wisten uit te voeren. "Prachtig gedaan door het team van AlphaTauri. Het is heel moeilijk om het perfect te doen. De Ferrari's hebben het ook ooit gedaan. Yuki kon nu gewoon zijn hele laatste sector opofferen om op het juiste punt voor Daniel te komen. Dat heeft hij echt héél knap gedaan."