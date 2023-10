Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 01:03

Daar waar het merendeel van de onderzoeken van de FIA na de F1 GP van Mexico-Stad geen straffen zou opleveren, ontkwam Valtteri Bottas er niet aan. De Fin kreeg vijf seconden straf en twee strafpunten.

Bottas kende samen met Daniel Ricciardo een verrassend sterk weekend in Mexico, maar dit resulteerde zondag niet in een goed resultaat. De Fin werd veertiende tijdens de race en kwam als voorlaatste actieve coureur over de finish. Bottas kwam ook nog in aanraking met Lance Stroll tijdens de slotfase van de race, iets wat hem duur kwam te staan. De Fin heeft er vijf seconden straf voor gekregen, waardoor hij van P14 naar P15 zakt en achter teamgenoot Zhou Guanyu terechtkomt. Ook krijgt hij twee strafpunten.

Stroll

Stroll, die wederom geen fantastisch weekend kende en kansloos was wat betreft punten, werd door Bottas geraakt en kwam in een spin terecht. Daarna besloot de Canadees naar binnen te gaan en de race niet af te maken. Hij was samen met Fernando Alonso, Kevin Magnussen en thuisfavoriet Sergio Perez een uitvaller en kwam niet over de streep.