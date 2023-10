Jeen Grievink

Zondag 29 oktober 2023 23:06 - Laatste update: 23:26

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico-Stad gewonnen. De regerend wereldkampioen ging bij de start al aan de beide Ferrari's voorbij en reed vervolgens richting de overwinning. Minder voortvarend ging het voor Sergio Pérez, die in de allereerste bocht al - voor eigen publiek nota bene - uitviel na een touché met Charles Leclerc.

Verstappen begon bijzonder goed aan de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij wist zijn auto direct tussen de twee Ferrari's te positioneren. Pérez probeerde direct mee te klappen en ging aan de buitenkant zitten. De Mexicaan werd echter gelanceerd door een touché met Leclerc en moest noodgedwongen de handdoek in de ring werpen. Zichtbaar teleurgesteld parkeerde Pérez zijn auto in de pitstraat. Verstappen ging er op dat moment met de leiding vandoor. Leclerc en Sainz volgden, maar verloren wel de aansluiting. Ricciardo behield zijn vierde plek bij de start, maar voelde wel de hete adem van Hamilton in zijn nek.

Verstappen zinspeelt op tweestopper, Hamilton jaagt op Ferrari

Ricciardo slaagde er voor enkele ronden in om Hamilton achter zich te houden, maar uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven. De zevenvoudig wereldkampioen had simpelweg te veel snelheid aan boord. Hamilton zette dan ook al vrij snel koers richting nummer drie Sainz. Met enkele tienden per ronde kwam hij dichter bij aan de Ferrari. Maar eenmaal aanbeland op de staart, slaagde Hamilton er niet in om Sainz te passeren. Op datzelfde moment dook Verstappen als leider in de wedstrijd als eerste naar binnen voor een pitstop. Dit deed hij al in ronde 19, wat suggereerde dat Red Bull bezig was met een tweestopper. Hamilton kwam enkele ronden later naar binnen en probeerde zodoende met een undercut Sainz voorbij te gaan. Dit lukt, want Sainz kwam na zijn pitstop achter Hamilton terug de baan op.

Rode vlag na enorme klapper Magnussen

Ongeveer halverwege de race ging het gruwelijk mis bij Magnussen. De Deen maakte plots een enorme klapper in de muur. De schade aan de auto - maar ook aan de muur - was dusdanig groot dat er met de rode vlag werd gezwaaid. De auto's moesten zodoende terug de pitstraat in. Het duurde wel even voordat de race hervat kon worden, dus zodoende hadden de teams alle tijd om even de banden te wisselen. Wisselend kozen de coureurs voor de harde of medium band. Verstappen en Leclerc stonden bij de herstart op de harde band, Hamilton op de medium.

Verstappen behoudt leiding bij herstart

Verstappen kwam uitstekend weg bij de start en behield de leiding ten opzichte van Leclerc, die op zijn beurt moest verdedigen richting Hamilton. Dat verdedigen was van korte duur, want binnen enkele ronden was de Mercedes aan hem voorbij. Hamilton had vervolgens echter niet de snelheid om de aansluiting bij Verstappen te vinden. Achterin het veld was het Alonso die de handdoek moest werpen. De Spanjaard, die een rampzalig weekend kende in Mexico, werd teruggeroepen door zijn team. Een ander domper was er voor Tsunoda, die vocht voor een plek in de subtop, maar door een touché met Piastri ver terugviel.

Verstappen wint, P7 voor Ricciardo in AlphaTauri

Ricciardo stevende nog wel af op een subtop-finish. De Australiër reed een sterke wedstrijd en kon een behoorlijk tempo overleggen. Hij leverde tegen het einde van de wedstrijd wel iets in, maar finishte uiteindelijk nog als zevende, door in de absolute slotfase aan Russell voorbij te gaan. Norris won ook posities tegen het einde en kwam - na een dramatisch begin - toch nog als vijfde over de streep. Voor zijn neus zag hij Sainz finishen, die vierde werd. De top drie was uiteindelijk weggelegd voor Verstappen, Hamilton en Leclerc.

Achter hen maakten Sainz, Norris, Russell, Ricciardo, Piastri, Albon en Ocon de top tien compleet. Er vielen in Mexico drie uitvallers te noteren: Pérez, Magnussen en Alonso. Norris mocht zich uiteindelijk Driver Of The Day noemen.