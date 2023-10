Lars Leeftink

Zondag 29 oktober 2023

Voor Sergio Pérez was zijn thuisrace, de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, na de eerste ronde al voorbij door een crash waar ook Charles Leclerc bij betrokken was. Pérez, Leclerc en Max Verstappen gingen naast elkaar richting de eerste bocht.

Pérez zat aan de buitenkant, maar stuurde bij de bocht vervolgens in op Leclerc. De auto van de Mexicaan vloog door de lucht en had schade bij de vloer, waarna de race al voorbij was. Bij Viaplay blikt Pérez terug op de actie, waar hem wordt gevraagd of dit een teleurstellend resultaat is. "Ja, dat is het. Een trieste dag qua eindresultaat. Het gat was daar en ik ging er gewoon vol voor. Mijn start was goed, in ging er gewoon vol voor omdat het gat daar was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat Leclerc zo laat zou remmen. Hij had veel minder ruimte om te manoeuvreren. Ik zat aan de buitenkant, Verstappen aan de binnenkant. Het werd altijd lastig om het te laten werken."

Spijt van inhaalactie?

Heeft Pérez achteraf spijt van zijn inhaalactie? "Achteraf had ik misschien niet zo optimistisch moeten zijn. Ik geloof dat, als de actie was gelukt, ik de eerste plaats had gehad. Dan was het een ander verhaal geweest. Dit is gewoon racen, ik heb alles gegeven. Ik ben echt verdrietig over wat er is gebeurd, maar dit is racen. Het is een slecht moment, tijdens je thuisrace."