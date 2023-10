Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 16:41

We zijn dit weekend in Mexico-Stad voor de Grand Prix van Mexico en vanzelfsprekend zijn alle ogen dit weekend op Sergio Pérez gericht. De grote thuisheld heeft er een reeks mindere resultaten op zitten en weet dat er werk aan de winkel is. Toch droomt hij hardop: hij wil dit weekend winnen voor zijn thuispubliek.

Het seizoen van Pérez begon uitstekend met twee overwinningen in de eerste vier races, maar na de Grand Prix van Miami is het seizoen van de Mexicaan toch vrij rap gekelderd. Inmiddels zijn we aanbeland in Pérez zijn favoriete gedeelte van de kalender, want tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn er doorgaans veel landgenoten aanwezig om hem te supporten, terwijl dat in Mexico-Stad natuurlijk nog vele malen meer het geval zal zijn.

Hardop dromen

Ondanks zijn matige vorm, droomt Pérez hardop over succes voor de ogen van zijn fanatieke aanhang: "Het is mijn grootste droom om de overwinning te pakken tijdens mijn thuisrace. Zoals ik eerder al zei, is het geweldig om thuis te zijn, zeker richting het einde van het seizoen. Je krijgt niet zo vaak de kans om de vrienden en een hoop van je fans te zien. Dit is een weekend waarin ik ze allemaal zie. Ik ben er klaar voor om alles te geven en hopelijk gaat dat resultaat opleveren", zo klinkt de strijdbare Red Bull-coureur.

Zware race voor de boeg

Vervolgens gaat hij nog even in op de moeilijkheid van het Autódromo Hermanos Rodríguez, het podium van dit weekend. "Het is ontzettend lastig. Het is hier nog intenser [dan in Austin], zeker wanneer je zondag in verkeer zit met de hoogte van het circuit. Er komt een hoop management bij kijken op zondag om alleen maar de finishvlag te halen. Het is niet gemakkelijk om hier te vechten, in te halen en de strategie op orde te hebben. Hoogstwaarschijnlijk gaat het een één-stopper worden, dus de kwalificatie wordt ontzettend belangrijk", besluit hij.