Brian Van Hinthum

Donderdag 26 oktober 2023 21:20

Max Verstappen en Charles Leclerc beleefden tijdens de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten een hachelijk moment, waarbij de Nederlander fel zijn positie verdedigde. Als het aan Jacques Villeneuve ligt, kwam de wereldkampioen wel erg goed weg en wordt er in het vervolg harder opgetreden.

Het was Verstappen die in Austin na een belabberd verlopen vrijdag - de Limburger kwam door een door track limits afgepakt rondje niet verder dan P6 in de kwalificatie - op de zaterdag zijn beste dag van het weekend beleefde. Hij ging er vandoor met de pole in de Sprint Shootout, waar hij op de eerste startrij gezelschap kreeg van Leclerc. De Monegask zag tijdens de start in de sprintrace zijn kansen schoon, koos de aanval op Verstappen, maar kreeg hard de deksel op zijn neus van de in Hasselt geboren coureur.

Smerige actie

Uiteindelijk verloor hij daardoor zelfs een plekje aan Lewis Hamilton, omdat Leclerc door Verstappen hard naar de binnenkant gedrukt werd en de Brit via de buitenkant kon passeren. Verstappen kreeg voor zijn felle verdedigende actie geen straf, iets waar Villeneuve totaal geen begrip voor op kan brengen. "Leclerc werd van de baan geduwd. Het is té veel", begint hij bij F1 TV. "Het was niet nodig. Ik snap niet waarom de eerste ronde anders beoordeeld moet worden. Een smerige actie of het duwen van een auto over de limieten van de baan zijn dingen die onderzocht moeten worden", stelt de Canadees, die dus vind dat Verstappen goed weg kwam.

Geen problemen van Leclerc

Leclerc zelf gaf overigens al aan dat hij verder helemaal geen problemen had mt de actie van zijn concurrent. "Om eerlijk te zijn, ik had hetzelfde gedaan, als ik in zijn schoenen stond. Het was op de limiet, maar zoals ik altijd in het verleden heb gezegd, dat is graag hoe ik wil vechten. Het kwam niet mijn kant op, maar dat is oké. Het hoort bij het racen en daar ben ik blij om", zo gaf de Ferrari-coureur na afloop van zijn derde stek in de sprintrace in Texas.