Redactie

Woensdag 25 oktober 2023 21:44 - Laatste update: 22:17

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws over Viaplay: de streamingdienst zou ik grote problemen verkeren en aan het onderhandelen zijn over de verkoop van de uitzendrechten voor de Formule 1. Verder hebben zowel Max Verstappen als Toto Wolff vooruitgeblikt op het aanstaande raceweekend in Mexico, heeft Red Bull Racing-teambaas Christan Horner geruchten over Sergio Pérez naar het rijk der fabelen verwezen en heeft Kelly Piquet uit de doeken gedaan recent doodsbedreigingen te hebben ontvangen via social media. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

'Viaplay voert gesprekken over verkoop uitzendrechten Formule 1'

Geruchten over de slechte financiële gezondheid van Viaplay doen al langer de ronde, maar deze zijn nu kracht bijgezet door Chris Woerts. Hij vertelt dat het water de streamingdienst aan de lippen staan en dat het zelfs al wordt onderhandeld over de verkoop van de uitzendrechten voor de Formule 1: "Partijen waarmee ze praten willen de rechten voor de Premier League en de Formule 1 wel overnemen, maar niet tegen de hoofdprijs. En als ze het verkopen, dan verliezen ze ook een boel abonnees en hebben ze geen inkomsten meer, dus dan is het nog meer een neerwaartse spiraal", klinkt het onder andere. Het volledige verhaal over de vermeende problemen rondom Viaplay lees je hier.

Verstappen blikt vooruit op raceweekend Mexico

Max Verstappen verwacht hard te moeten werken om aankomend weekend een goed resultaat te boeken in Mexico. Dit onder andere vanwege de uitdagende lay-out en ligging van het circuit: "Mexico City is het circuit op de grootste hoogte van het seizoen, wat meer van de auto's vraagt, maar de RB19 is in de meeste omstandigheden probleemloos, dus ik kijk er naar uit om te zien hoe we zullen presteren. We keren dit weekend ook terug naar het normale raceformat, dus dat is fijn nu we de tweede race van de triple header ingaan", vertelt hij onder andere. De volledige vooruitblik van Verstappen lees je hier.

Kelly Piquet ontving doodsbedreigingen

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, staat bekend om haar populariteit en activiteit op social media. Die populariteit heeft echter ook een keerzijde, want de Braziliaanse doet op haar Instagram uit de doeken dat ze nadat ze zich uitsprak over het Israël/Palestina-conflict, beledigingen, schokkende beelden en zelfs doodsbedreigingen ontving: "In plaats van dat men berichten naar mijn DM stuurt met doodsbedreigingen, zeer beledigende taal en andere aanstootgevende foto's, ONTVOLG MIJ. Dit is geen conflict, dit is genocide. Mijn volgersaantallen en sponsordeals zijn niet belangrijker dan een leven dat ik zou kunnen redden door te pleiten dat dit moet stoppen. Dat is ook zo voor jou", schrijft ze onder andere. Lees het volledige statement van Kelly Piquet hier.

Horner reageert op Pérez-geruchten

Sergio Pérez is de afgelopen weken één van de meest besproken coureurs in de Formule 1 en de toekomst van zijn stoeltje wordt regelmatig als twijfelachtig gezien. Afgelopen week werd er in de media gesproken over een vermeend ultimatum voor de Mexicaan om zijn zitje te behouden. Christian Horner verwijst dit echter naar het rijk der fabelen: "Er bestaat geen ultimatum zoals dat. We zijn nog nooit eerste en tweede in het wereldkampioenschap geëindigd. We zijn met Mark [Webber] en Sebastian [Vettel] een aantal keren eerste en derde geworden. Dat deden we vorig jaar ook met Max en Checo. Het zou met deze auto fantastisch zijn om eerste en tweede te worden. Er is echter geen ultimatum dat Checo tweede moet worden en dat hij anders volgend jaar niet in de auto zit. Dat is nooit ter sprake gekomen", klinkt het. De volledige reactie van Horner lees je hier.