Brian Van Hinthum

Woensdag 25 oktober 2023 16:45

Sergio Pérez is de afgelopen weken één van de meest besproken coureurs in de Formule 1 en de toekomst van zijn stoeltje wordt regelmatig als twijfelachtig gezien. Afgelopen week werd er in de media gesproken over een vermeend ultimatum voor de Mexicaan om zijn zitje te behouden. Christian Horner reageert nu op die geruchten.

Het seizoen van Pérez is gedurende het jaar als een nachtkaars uitgegaan. De man uit Guadalajara begon het jaar nog uitermate sterk met twee overwinningen in de eerste vier races. Zelfverzekerd verklaarde Pérez destijds dit jaar de kampioenschapsstrijd met Max Verstappen aan te willen gaan, maar eigenlijk ging het tijdens de Grand Prix van Miami al mis. Verstappen versloeg Pérez dat weekend op declasserende wijze en vanaf toen leek het vertrouwen bij de nummer twee in het wereldkampioenschap gestaag af te nemen. Zo wist hij vijf keer op rij niet voor Q3 te kwalificeren en worstelt hij de afgelopen weken met crashes en zijn eindposities.

Artikel gaat verder onder video

Ultimatum

Zo hard als de Formule-wereld is, heeft de vormdip bij Pérez automatisch voor een hoop geruchten gezorgd. Hoewel het contract van de Red Bull-coureur in principe nog tot en met 2024 loopt, wordt er vaak gesproken over een vroegtijdig vertrek. De afgelopen week kwam het gerucht naar buiten dat Horner en de Red Bull-leiding een ultimatum bij Pérez neergelegd zouden hebben. Pérez - momenteel nog tweede in het wereldkampioenschap - zou namelijk die positie in het restant van het jaar vast moeten houden. Het gat met nummer drie Lewis Hamilton bedraagt momenteel 39 punten.

Horner reageert

Verder is er in de tussentijd niet meer gesproken over dat vermeende ultimatum, maar Horner klaart nu tegenover Autosport de lucht: "Er bestaat geen ultimatum zoals dat. We zijn nog nooit eerste en tweede in het wereldkampioenschap geëindigd. We zijn met Mark [Webber] en Sebastian [Vettel] een aantal keer eerste en derde geworden. Dat deden we vorig jaar ook met Max en Checo. Het zou met deze auto fantastisch zijn om eerste en tweede te worden. Er is echter geen ultimatum dat Checo tweede moet worden en dat hij anders volgend jaar niet in de auto zit. Dat is nooit ter sprake gekomen."