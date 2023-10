Brian Van Hinthum

Woensdag 25 oktober 2023 14:00

Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, staat bekend om haar populariteit en activiteit op social media. Die populariteit heeft ook een keerzijde, want de Braziliaanse doet op haar Instagram uit de doeken dat ze beledigingen, schokkende beelden en zelfs doodsbedreigingen ontving, nadat ze zich uitsprak in de Israël/Palestina-conflict.

Piquet is vaak veel actief op haar Instagram en ze gebruikt haar platform, goed voor 1,3 miljoen volgers, ook regelmatig voor het bespreken van andere zaken dan haar modellencarrière. De dochter van Nelson Piquet heeft de afgelopen weken bijvoorbeeld vaak haar mening door laten schemeren in het veelbesproken Israël/Palestina-conflict. Piquet roept vaak op tot het sluiten van vrede en het bewerkstelligen van een staakt-het-vuren. Daarbij deelt ze verschillende beelden vanuit het conflictgebied. Niet iedereen neemt haar dat echter in dank af, zo blijkt uit een Instagram-story waarin ze een paar nare dingen onthult.

Artikel gaat verder onder video

Pijn in Gaza

In haar statement op het social media-kanaal schrijft ze namelijk het volgende: "Ik kan maar niet stoppen met het denken aan alle pijn, het lijden, rouwen, de trauma, shock en de wanhoop waar alle Palestijnen in Gaza op dit moment mee moeten leven. Denk aan alle jonge, onschuldige zielen die zijn verloren, complete families die vernietigd zijn, kinderen zonder ouders en ouders die hun dode kinderen hebben moeten knuffelen. Ook denk ik aan de gijzelaars die in de handen van Hamas zijn. Het is fijn om te zien dat er vier veilig vrijgelaten zijn. De beelden die ik dagelijks zie van de horror die in Gaza plaatsvindt, valt niet te bevatten", zo begint ze haar betoog.

Doodsbedreigingen

Daarna openbaart ze persoonlijke problemen door haar activiteit over het conflict: "In plaats van dat men berichten naar mijn DM stuurt met doodsbedreigingen, zeer beledigende taal en andere aanstootgevende foto's, ONTVOLG MIJ. Dit is geen conflict, dit is genocide. Mijn volgersaantallen en sponsordeals zijn niet belangrijker dan een leven dat ik zou kunnen redden door te pleiten dat dit moet stoppen. Dat is ook zo voor jou. Het bekritiseren van de staat van Israël of de ideologie die gebruikt wordt om deze oorlogsmisdaden te doen, staat niet gelijk aan het zijn van een antisemiet", besluit Piquet.