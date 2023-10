Lars Leeftink

Max Verstappen denkt dat de Formule 1 Grand Prix van Mexico komend weekend een stuk meer gevechten op gaat leveren dan in de voorgaande races het geval was. De Nederlander richt zich tevens tot de Mexicaans fans, die vanzelfsprekend Sergio Pérez komend weekend zullen steunen.

Verstappen heeft sinds afgelopen weekend vijftien zeges in 2023 op zijn naam staan. De Nederlander heeft zijn derde kampioenschap in de koningsklasse al een paar weken geleden weten te veroveren en rijdt nu in principe alleen nog voor records. Het hoogste aantal punten in een seizoen heeft hij al verbroken, terwijl hij het record voor meeste aantal zeges en podiumplekken in een seizoen de komende weken kan verbreken. Te beginnen met het raceweekend in Mexico.

Verstappen over Mexicaanse fans

In het persbericht voor het raceweekend in Mexico blikt Verstappen vooruit op de komende dagen, waarbij hij zegt vooral uit te kijken naar de Mexicaanse fans en de sfeer op de tribunes. "Het is geweldig om in Mexico te zijn. Het team heeft er een geweldige geschiedenis, met in de afgelopen twee jaar de winst en een dubbel podium. Het is uiteraard de thuisrace van Checo, dus het wordt een belangrijk weekend voor ons. De sfeer is altijd geweldig als je door Foro Sol rijdt."

Hoogte in Mexico City

De Nederlander weet verder dat het weekend in Mexico een uniek weekend is. "Mexico City is het circuit op de grootste hoogte van het seizoen, wat meer van de auto's vraagt, maar de RB19 is in de meeste omstandigheden probleemloos, dus ik kijk er naar uit om te zien hoe we zullen presteren. We keren dit weekend ook terug naar het normale raceformat, dus dat is fijn nu we de tweede race van de triple header ingaan. Na Austin kunnen we in Mexico meer strijd verwachten in de race, maar we zullen onze strategie optimaal proberen te benutten. Het doel is om te blijven winnen."