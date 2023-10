Vincent Bruins

Woensdag 25 oktober 2023 16:01

Charles Leclerc probeerde bij de start van de Sprint van de Grand Prix van de Verenigde Staten de leiding af te pakken van Max Verstappen. Een verdedigende actie van de Red Bull-coureur zorgde er juist voor dat Leclerc een plekje verloor aan Lewis Hamilton. Dat hoort bij het racen, concludeerde hij.

Leclerc maakte een wisselvallig weekend mee in Austin, Texas. Op vrijdag kwalificeerde hij zich op pole position voor de zondagsrace, nadat Verstappens beste rondetijd werd afgepakt vanwege het overschrijden van track limits. De Monegask pakte de tweede stek in de Sprint Shootout dat de grid bepaalde voor de Sprint op zaterdag. Bij het doven van de lichten voor de korte race op Circuit of the Americas begon Verstappen vanaf pole, maar hij had niet de beste start. Hij week direct uit naar links om zijn leiding te verdedigen ten opzichte van Leclerc. De Ferrari werd volledig naar de binnenkant van de eerste bocht gedrukt wat Hamilton de kans gaf om met veel meer snelheid langs de buitenkant te gaan om de tweede positie van Leclerc af te pakken. Verstappen won dan ook voor Hamilton en Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc moest enorme pijnstillers slikken tijdens GP Verenigde Staten: "Had behoorlijk wat pijn"

Op de limiet

"Er was een mogelijkheid, er was een gat, en ik heb het geprobeerd," vertelde Leclerc na afloop van de Sprint. "Maar het werd natuurlijk krapjes en ik verloor de positie aan Lewis, maar ze waren qua racepace ook wat sterker. We hadden al verwacht dat ze sterker waren en dat waren ze ook, dus we moeten aan de slag om te proberen te begrijpen wat we kunnen doen om een stap vooruit te maken." Over de actie van Verstappen zei de coureur van Ferrari: "Om eerlijk te zijn, ik had hetzelfde gedaan, als ik in zijn schoenen stond. Het was op de limiet, maar zoals ik altijd in het verleden heb gezegd, dat is graag hoe ik wil vechten. Het kwam niet mijn kant op, maar dat is oké. Het hoort bij het racen en daar ben ik blij om."

De Monegask maakte een teleurstellende zondag mee. Hij ving de Grand Prix aan vanaf pole position, maar kwam als zesde over de streep en werd naderhand gediskwalificeerd, vanwege een te erg versleten bodemplank.