Brian Van Hinthum

Woensdag 25 oktober 2023 09:36 - Laatste update: 15:33

Viaplay lijkt momenteel van de regen in de drup te belanden. De Noorse streamingdienst blijkt in zwaar weer te verkeren en baarde dinsdag al opzien door op het laatste moment de presentatie van de kwartaalcijfers uit te stellen. Chris Woerts doet nu echter uit de doeken dat het geld op begint te raken en men uit paniek zelfs de uitzendrechten van de Formule 1 aanbood op de Nederlandse markt.

Het niet altijd even populaire Viaplay lijkt steeds dieper in de penarie te komen. Op dinsdag werd al bekend dat het Scandinavische bedrijf op het allerlaatste moment besloten had om de presentatie van de kwartaalcijfers nog niet de deur uit te doen. In het statement werd onder meer gesproken over 'herstructureringen'. "Viaplay Group heeft vandaag aangekondigd dat de Raad van Bestuur heeft besloten om de publicatie van de financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2023 uit te stellen, in afwachting van de afronding van de lopende besprekingen met drie van de grootste aandeelhouders van de Group, haar schuldverschaffers en obligatiehouders over de mogelijke herstructurering van de Group en de afronding van de lopende besprekingen over de mogelijke verkoop van niet-kernactiviteiten in het buitenland en mogelijke partnerschappen in verschillende gedeeltes van haar markten."

Artikel gaat verder onder video

Doodlopende straat

Daarmee lijkt er enigszins met vertrouwen naar de toekomst gekeken te worden, maar uit een publicatie van BNR blijkt dat het er allemaal een stuk slechter uitziet dan men doet vermoeden. Het doorgaans goed geïnformeerde medium stelt dat 'het water aan de lippen staat' bij Viaplay. Er wordt onthuld dat het streamingplatform dringen geld nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Sportmarketeer Woerts betitelt de situatie als een 'doodlopende straat': "Viaplay heeft de dure sportrechten gekocht en zwaar geïnvesteerd in studiofaciliteiten, maar de hoge kosten kunnen niet meer worden opgebracht door het aantal abonnees."

Wanhoopspoging

Om de cijfers te drukken, heeft het bedrijf zelfs geprobeerd om onder meer de Formule 1 rechten te verkopen aan Ziggo en RTL. Die weigeren echter het gewenste bedrag op tafel te leggen, zegt Woerts. "Partijen waarmee ze praten willen de rechten voor de Premier League en de Formule1 wel overnemen, maar niet tegen de hoofdprijs. En als ze het verkopen dan verliezen ze ook een boel abonnees en hebben ze geen inkomsten meer, dus dan is het nog meer een neerwaartse spiraal." Er blijft volgens hem dus nog slechts één optie over: een overeenkomst over een kapitaalinjectie vanuit de huidige aandeelhouders. "Anders is het einde oefening", stelt Woerts ten slotte.