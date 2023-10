Remy Ramjiawan

Hoewel Sergio Pérez ook in Austin nog niet helemaal deed wat van hem als Red Bull-coureur verwacht mag worden, is een vierde finishplek niet onverdienstelijk. De Mexicaan had de afgelopen maanden moeite om een goed resultaat te pakken, maar heeft voorafgaand aan de race in Austin, flink wat uren in de simulator doorgebracht.

Na de Grand Prix van Italië, waarin Pérez nog als tweede werd afgevlagd, kwam er een mindere reeks aan. Na een achtste plek in Singapore, een uitvalbeurt in Japan, een tiende positie in Qatar was de vierde stek in Austin een opsteker voor 'Checo'. De Mexicaan begon 2023 erg sterk, maar kon naarmate het seizoen vorderde niet hetzelfde uit de RB19 halen, als teamgenoot Max Verstappen. Het heeft ertoe geleid dat de positie van de Mexicaan bij Red Bull Racing onder druk staat, ondanks zijn doorlopende verbintenis tot het einde van 2024.

Trainingstijd

Gezien het feit dat er slechts één vrije training was in Austin, moest de afstelling direct kloppen. "We weten dat we onze balans voor het weekend een beetje in gevaar hebben gebracht, aangezien het maar één training was en dit is wat er gebeurt tijdens een sprintweekend, je gaat of de verkeerde kant op of de goede, maar ik verwacht dat ik een stuk beter zal zijn [in Mexico red.]", zo legt hij uit bij RaceFans. Toch is 'Checo' niet ontevreden over de race: "Ik denk dat we op sommige momenten echt een goed tempo hebben laten zien. Alleen mijn snelheid op de harde band was niet goed genoeg om meer progressie te boeken, dus dat is iets waar we naar moeten kijken."

Vizier op thuisrace

Aankomend weekend gaat Pérez op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn thuisrace rijden, maar daar moet het allemaal wel kloppen, want hij gaat voor niets minder dan de winst. "Ik denk dat we dit weekend niet ons volledige tempo hebben kunnen laten zien, dus ik denk echt dat we [in Mexico] veel sterker moeten zijn dan we vandaag waren." Dat is volgens Pérez ook wel nodig, zo vertelt hij bij Sky Sports F1: "Het is mijn aller belangrijkste weekend wat eraan komt en daar kijk ik echt naar uit."