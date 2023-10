Brian Van Hinthum

Maandag 23 oktober 2023 15:47

Lewis Hamilton wist tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten ervoor te zorgen dat het warm onder de voeten werd bij Max Verstappen en de Brit eindigde op minder dan twee seconden van de Nederlander. Olav Mol denkt echter dat dat nooit gelukt was zonder de 'illegale' auto van de Mercedes-coureur.

De venijn van de Grand Prix van de Verenigde Staten zat hem in de staart. Verstappen - gestart vanaf P6 en inmiddels opgeklommen naar de eerste positie - kende problemen met de remmen in zijn RB19, waardoor de Nederlander een minder goede pace dan gewenst kon rijden. Richting het einde van de race kon Hamilton - gewapend met de betere banden van het tweetal - op rap tempo richting de staart van de drievoudig wereldkampioen kruipen en werd het zelfs nog even spannend of de Nederlander het wel ging halen.

Artikel gaat verder onder video

DSQ

Uiteindelijk bleek de race echter net een paar ronden tekort voor Hamilton en Mercedes en kwam hij iets minder dan twee seconden tekort om richting de staart van Verstappen zijn RB19 te kruipen. De Britse coureur was na afloop realistisch en stelde dat hij geen kans had om Verstappen daadwerkelijk aan te vallen met het aantal ronden dat hij nog had. Daarnaast gooide de strategie eerder in de race al roet in het eten. Over de snelheid van zijn Mercedes was Hamilton wél te spreken, maar na afloop van de race bleek dat de rijafstelling van zijn wagen te laag was. Hierdoor kwam Hamilton niet door de controle en werd hij vanaf zijn P2 gediskwalificeerd.

Mol kraakt 'illegale' Mercedes

Volgens Mol had de snelheid die Mercedes had inderdaad wel veel te maken met de lage rijafstelling van de W14. Op X reageert de commentator namelijk op een nieuwspost waarin wordt gesteld dat Hamilton 'een serieuze kans' had op de zege. Mol moet daar echter niks van weten: "Een serieuze kans? Met een illegale auto!", opent hij zijn bericht. "Met meer rijhoogte was hij niet gediskwalificeerd, maar had hij ook de snelheid niet gehad", voegt hij vervolgens nog toe. George Russell, die wél door de keuring kwam, volgde op grote afstand van Hamilton en werd uiteindelijk vijfde.